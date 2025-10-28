"מזכיר לנו את ביידן": הביקורת על ההגבלות האמריקניות בעזה

בישראל מביעים מורת רוח בשיחות סגורות - ומשווים את המצב לממשל הקודם בארה"ב • גורם בכיר אמר ל-i24NEWS: "ידנו כבולות גם למול ההפרות החמורות"

גיא עזריאל
גיא עזריאל  ■ כתב מדיני ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
"כמו ימי ביידן": ביקורת על ההתערובת האמריקנית

ברקע ההפרות החוזרות והנשנות של חמאס, בישראל מביעים מורת רוח בשיחות סגורות מההגבלות האמריקניות - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל במהדורה המרכזית. גורם בכיר אמר ל-i24NEWS כי "זה מזכיר לנו את ימי ביידן בתחילת המלחמה, ידנו כבולות גם למול ההפרות החמורות".

צפו בדיווח המלא - בתחילת העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות