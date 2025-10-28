"מזכיר לנו את ביידן": הביקורת על ההגבלות האמריקניות בעזה

ברקע ההפרות החוזרות והנשנות של חמאס, בישראל מביעים מורת רוח בשיחות סגורות מההגבלות האמריקניות - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל במהדורה המרכזית. גורם בכיר אמר ל-i24NEWS כי "זה מזכיר לנו את ימי ביידן בתחילת המלחמה, ידנו כבולות גם למול ההפרות החמורות".

צפו בדיווח המלא - בתחילת העמוד