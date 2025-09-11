הערכה: איראן תנסה לפעול נגד ישראלים בחו"ל - תוגברה האבטחה במוסדות יהודים

מומלצים -

לקראת תקופת החגים, מקורות ביטחוניים מסרו כי מאז מבצע "עם כלביא", ישנה הערכה גוברת כי האיראנים יפעלו נגד נכסים רשמיים של מדינת ישראל בחו"ל - כך דיווח היום (חמישי) הכתב המדיני גיא עזריאל. לאור הערכה זו, תוגברו הכוחות, והורחבו יכולות האבטחה, כולל באזורים ובמתקנים של הקהילה היהודית בחו"ל, ובאזורים המתנה סביב מטוסים ישראליים.

בחודשים האחרונים איראן ממשיכה לעשות שימוש בפעולות טרור ככלי מדיניות מרכזי וכן, כתגובה ונקמה לאור הפגיעה בבכירים האיראנים במבצע "עם כלביא". במהלך השנה, ועוד טרם פרוץ המערכה, נחשפו וסוכלו פרשיות טרור רבות בהכוונתה.

במסגרת זו התבצעו ניסיונות פיגוע נגד נציגויות ישראליות בשוודיה ובלגיה, ונמשכו ניסיונות המשיכה מצד גורמי טרור מטעמם, תוך יצירת קשר בכסות עסקית, או התחזות.

בתוך כך, חמאס ממשיך בפעילותו לביצוע פיגועים נגד יהודים וישראלים בחו"ל, זאת בין היתר על רקע מצבו הקשה ברצועה. המל"ל העריך כי צפויה התגברות בניסיונות מצידו. מאז תחילת המלחמה סוכלו מספר פיגועים נגד מטרות ישראליות ברחבי העולם ונחשפו תשתיות חמאס במספר מדינות ביניהם דנמרק, גרמניה, בולגריה ושוודיה. הסברה היא שהארגון ימשיך במאמציו לבצע פיגועים בחו"ל נגד ישראלים.