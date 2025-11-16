עסקת החמקנים: מחכים לפגישה בין טראמפ לבן סלמאן

מספר גורמים מאמינים כי ייתכן שבשל דרישות שיציבו האמריקנים, הסעודים לא ירצו לרכוש את מטוסי ה-F35 - כך דיווחנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. על אף הצהרות טראמפ, האינדיקציה בישראל היא כי אין דבר סופי ושיש המתנה לראות את תוצאות הפגישה בין הנשיא האמריקני ליורש העצר הסעודי.

בין הדרישות שצפויות להיות מוצבות, הן הוספת מתג השבתה בתוך המטוסים - כאלו שיאפשרו לאמריקנים בוושינגטון ללחוץ על השאטלר במקרי צורך. מספר גורמים אמרו כי ייתכן והסעודים לא יהיו מעוניינים בתנאים כאלו. עם זאת, במידה וכן תהיה עסקה, צפוי "מירוץ חימוש" במזרח התיכון. בין היתר, האמירתים צפויים לדרוש לרכוש את ה-F-35 לאחר שהובטח להם זאת - עוד עם החתימה על הסכמי אברהם.