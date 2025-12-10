גורם ישראלי בכיר: "כף רגלו של חייל טורקי לא תדרוך בעזה"

פרסום ראשון: עימות נוסף נרשם בין ישראל לאמריקנים סביב נושא לא חדש - הנוכחות הטורקית ברצועת עזה ביום שאחרי. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" העימות החזיתי מתרחש ברקע הדרישה הטורקית לשלוח חיילים לכוח הייצוב הבין לאומי בעזה, והנטייה האמריקנית לתמוך בבקשה הזו.

ל-i24NEWS נודע, כי חילוקי הדעות הללו התפתחו לכדי עימות רציני ראשון עם וושינגטון. כאמור, מדובר בנושא רגיש במיוחד לישראל, גם בגלל ההיסטוריה של הנשיא הטורקי רג'יפ טאיפ ארדואן והקשר שלו לבכירי חמאס, אבל בוודאי ישנה גם סוגיית הנראות שלו בשנת בחירות.

בכיר ישראלי חזר והדגיש בשיחה עם i24NEWS כי "כף רגלו של חייל טורקי לא תדרוך בעזה". בישראל מעבירים בימים האחרונים מסרים נחרצים בנושא הזה גם לשליח האמריקני סטיב ויטקוף, גם לג'ראד קושנר וגם לנשיא דונלד טראמפ.

זה קורה כיממה אחרי הודעת אנקרה על כך שהשלימה מבחינתה את ההכנות שלה לשליחת הכוחות לעזה. לצד זאת, ישנו גם המשקל המשמעותי של טורקיה בשלב הראשון בהסכם בעזה - ובכך שדחפה את חמאס להשיב את החטופים.

בתוך כך, השגריר האמריקני לאו"ם מייק וולץ אישר את הפרסום ב-i24NEWS לפיו ההכרזה על מועצת השלום של טראמפ צפויה בקרוב. המשמעות היא, שישראל תיאלץ להילחם על הנושא הזה עד הרגע האחרון. נתניהו צפוי להעלות את הנושא בפגישה עם הנשיא טראמפ בסוף החודש אם לא יפתר עד אז.

גורם אמריקני הוסיף בשיחה עם i24NEWS כי "כפי שהנשיא אמר ב-Truth Social, יהיו הכרזות רבות ומרגשות בשבועות הקרובים. ה-ISF יהיה כוח רב לאומי שיעבוד תחת מועצת השלום. ארצות הברית בוחנת את הצרכים, ונפעל לזהות ולשתף פעולה עם מדינות שמסוגלות לתמוך ולחלוק את מחויבותנו ליישום תוכנית 20 הנקודות".

הדיווח המלא - בראש העמוד