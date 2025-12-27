למרות צווי המעצר: מסלול הטיסה של נתניהו לארה"ב

פרסום ראשון: הכתב המדיני של i24NEWS גיא עזריאל, דיווח הערב (שבת) ב"מגזין השבת" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ומטוס כנף ציון צפויים לטוס לפלורידה במסלול צפון אטלנטי מעל שטח קנדה, למרות צו המעצר הבין לאומי נגד ראש הממשלה.

נזכיר, דיווחנו השבוע שישראל קיבלה גם אישור כתוב מצרפת לטוס מעל לשטחה למרות צו המעצר. בעקבות המסלול המקוצר, כנף ציון ימשיך ישירות לעבור מעל קנדה מבלי לעצור לתדלוק בשדה התעופה אנדרוז כפי שתוכנן.

במהלך ביקור נתניהו בארה"ב צפוי ראש הממשלה לדון עם הנשיא טראמפ על המשך הפסקת האש בעזה, ההתעצמות הצבאית של איראן וכן ענייני לבנון וסוריה. אמש, דיווחנו ב"קבינט שישי" כי הסוגיה שהכי מדאיגה את ראש הממשלה היא נושא עזה והמעבר לשלב ב', כאשר נראה שהאמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס.

כוחות מרכזיים בתוך הממשל האמריקני, ובראשם השליח המיוחד סטיב וויטקוף, דוחפים להתקדם לשיקום הרצועה ולנסיגות נוספות מבלי שיש מושג כלשהו כיצד חמאס יפורק מנשקו.

החשש שגם עלה בישיבת הקבינט בחמישי הוא שהאמריקנים ובעיקר טראמפ - לא מבינים את הסכנה שבהשארת חמאס חמוש בעזה. נתניהו צפוי לטעון בפני טראמפ שאי פירוק הארגון מנשקו תהיה "טעות היסטורית".