מהפך במדיניות הישראלית: נשקלת הפחתת הסיוע הצבאי מארה"ב

לקראת מהפך דרמטי במדיניות הביטחונית האסטרטגית הישראלית: בירושלים מאשרים היום (חמישי) כי נשקלת הפחתה הדרגתית בהיקף הסיוע הצבאי מארצות הברית, כך פרסם הערב (חמישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'.

הסיוע השנתי עומד כעת על 3.8 מיליארד דולר, וכמעט כולו מופנה לרכישות מתעשיית הנשק האמריקנית. הדברים הללו מתחברים להצהרה יוצאת דופן של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר בריאיון לטלוויזיה האוסטרלית, על כך שהוא מעוניין להפוך את תעשיית הנשק הישראלית לעצמאית ככל האפשר.

נתניהו הזכיר בריאיון, שכראש ממשלה ב-1996, הוא החל את התהליך של הפסקת הסיוע הכלכלי האמריקני לישראל עד שפסק לחלוטין.

כאמור, שינוי התפיסה של נתניהו הוא גם לקח של ישראל מהמלחמה בעזה והתלות באמריקנים, כפי שהתבטאה באמברגו הנשק של ממשל ביידן. עם זאת, ישנו גם אלמנט פוליטי-מדיני: קריצה לנשיא טראמפ ולזרמים גדלים והולכים במפלגה הרפובליקנית שקוראים לצמצום הסיוע הצבאי לישראל. גורם מעורה בדברים אמר כי מדובר בצעד דרמטי, כזה שמאוד מדאיג את המערכת הפוליטית.

עו"ד מארק זל, יו"ר רפובליקנים מעבר לים ישראל וסגן נשיא ויועץ משפטי ראשי, רפובליקנים מעבר לים בע"מ הוסיף: "ישראל צריכה להיגמל לחלוטין מסיוע צבאי אמריקאי - אולי בהדרגה, אבל לחלוטין - ולעבור למערכת יחסים מסחרית גרידא עם ארצות הברית. אנו קונים מערכות נשק מסוימות ומוכרים להן מודיעין, שדרוגי אוויוניקה, טכנולוגיית הגנה וחידושים אחרים. ההצעה הנוכחית להסכם ל-20 שנה עם סיוע מוגבר רק מעמיקה את תלותה של ישראל ומחזקת את המינוף שיש לוושינגטון על קבלת ההחלטות בישראל. ריבונות אמיתית ושותפות אמיתית דורשות מישראל לעמוד על רגליה. אלמנטי 'אמריקה תחילה' בעסקה המוצעת הם מבחינה רעיונית צעד בכיוון הנכון, אך הם לא הולכים רחוק מספיק. ישראל צריכה להפוך לשותפה אסטרטגית עצמאית לחלוטין - לא למקבלת סיוע לטווח ארוך, לא משנה כיצד הסיוע נארז או מוצדק".

