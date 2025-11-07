למרות שיש יחסים עם ישראל: קזחסטן תצטרף להסכמי אברהם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (שישי) כי קזחסטן תצטרף להסכמי אברהם, זאת על אף שכבר יש לה יחסים עם ישראל ושגרירויות בשתי המדינות. במדינה ציינו כי "הצטרפותנו להסכמי אברהם מהווה המשך טבעי והגיוני לקו מדיניות החוץ שלנו".

הנשיא טראמפ אמר: "קיימתי שיחה נהדרת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, לנשיא קזחסטן קאסים-ג'ומארט טוקייב. מדובר במדינה הראשונה בקדנציה השנייה שלי שהצטרפה להסכמי אברהם, הראשונה מבין רבות. זהו צעד משמעותי קדימה בבניית גשרים ברחבי העולם".

"כיום, מדינות נוספות עומדות בתור לאמץ שלום ושגשוג באמצעות הסכמי אברהם שלי", הוסיף, "בקרוב נכריז על טקס חתימה כדי להפוך אותו לרשמי, ויש עוד מדינות רבות שמנסות להצטרף למועדון הכוח הזה. עוד הרבה צפוי לבוא באיחוד מדינות למען יציבות וצמיחה - התקדמות אמיתית, תוצאות אמיתיות. אשרי עושי השלום".

כאמור, לישראל וקזחסטן יש יחסים שהחלו בשנת 1992 ומתאפיינים בשיתוף פעולה בתחומי מסחר, טכנולוגיה, חקלאות, מים ואנרגיה. שיתופי פעולה בתחומי האקדמיה, החדשנות והתיירות אף הם מתפתחים, עם ביטול הצורך בוויזות עבור ישראלים בקזחסטן.

בתוך כך, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפוי לבקר החודש, לראשונה מזה שבע שנים, בארצות הברית. מומחים שצוטטו בעיתון "ניו יורק טיימס", אמרו כי תהליך של כינון יחסים בין ישראל למדינתו ייקח שנים - ולא חודשים.

לפני כשבוע, אמר הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס, במהלך פגישה עם ראשי ערים ומועצות אזורית, כי "בחודשים הקרובים צפויות הודעות חיוביות ממדינות באזורנו - וגם מכאלו מרחוקות יותר, שיצטרכו להסכמי אברהם", הוסיף כי מדובר ב"הזדמנות כלכלית אדירה למדינת ישראל כולה".