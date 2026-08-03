סמוטריץ' וסטרוק דורשים: "לעצור מיד את כניסת הכוח הבינ"ל לעזה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק פנו במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני-ביטחוני, לקבל החלטת קבינט מונעת שתבלום את יישום מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום, ולחייב את מועצת השלום לתקן את המתווה כך שיעמוד ביעדי המלחמה ובהתחייבויות שניתנו לישראל.

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לדברי חברי הקבינט, המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג לשרים במהלך דיוני הקבינט. לטענתם, ההחלטות שהתקבלו התבססו על מצג שאינו תואם את נוסח מפת הדרכים שפורסמה בסוף השבוע. לפיכך, הם דורשים לכנס מחדש את הקבינט, לקבל החלטות מיידיות שימנעו מצב ביטחוני מסוכן ברצועת עזה, ולחייב את מועצת השלום לתקן את מפת הדרכים.

במכתבם מזהירים סמוטריץ' וסטרוק כי ללא פעולה מיידית, המתווה עלול ליצור מציאות ביטחונית חדשה הסותרת את מטרות המלחמה ואת ההבנות שעל בסיסן פעלה ישראל מול הגורמים הבינלאומיים.

בין הפערים המרכזיים שעליהם מצביעים חברי הקבינט:

סמוטריץ' וסטרוק טוענים שמפת הדרכים של מועצת השלום אינה קובעת כי כלל אמצעי הלחימה, לרבות נשק קל, נשק כבד, מחסני נשק, מתקני ייצור ומנהרות - יוצאו מהרצועה או יושמדו. במקום זאת, הם יועברו לאחריותו של גוף ערבי חדש (NCAG) שיוקם בעזה ואף נקבע במפורש כי לא יועברו לישראל או לכל גורם שאינו פלסטיני.

במפת הדרכים נקבע כי נסיגת צה"ל תתחיל לפני השלמת הפירוז, בניגוד לעיקרון שקבע הקבינט שלפיו נסיגה ישראלית תתבצע רק לאחר פירוז מלא של הרצועה. המסמך קובע מנגנון של נסיגה ישראלית הדרגתית במקביל לתהליך הפירוז.

המסמך גם קובע כי ה-NCAG וכל יתר הגופים יפעלו בהתאם לחוק הרשות הפלסטינית. לטענת סמוטריץ' וסטרוק, משמעות הדבר היא שהנורמה המשפטית שתשלוט ברצועה היא זו של הרשות הפלסטינית, שבה טרור נגד ישראלים ויהודים לא רק שאינו מוגדר כעבירה, אלא אף מתוגמל באמצעות מנגנוני תשלומים והטבות למחבלים.

לדבריהם, משמעות החלת החוק הפלסטיני ברצועה היא הקמת שלטון הפועל על בסיס מסגרת חוקית המעודדת טרור. בנוסף לכל זה גם אנשי חמאס שיודחו מתפקידם ימשיכו לקבל תשלומים בהתאם לאותו חוק. במקום לנתק את חמאס ממקורות הכוח שלו, מפת הדרכים יוצרת מנגנון שיאפשר את המשך מימונו.

בשונה ממה שהוצג לקבינט ובשונה מההתחייבויות שניתנו לישראל, הכוח הרב-לאומי לא יפעל לפירוז הרצועה ולא נגד גורמי הטרור ברצועה, אלא יפריד בין כוחות צה"ל לבין ה-NCAG , כך שלמעשה הוא יפקח על פעילות ישראל, ובפועל יכבול את ידי צה"ל.

מוקם מנגנון בינלאומי חדש שלא הוצג לקבינט - ועדת אימות בינלאומית (IVC) שתורכב ממועצת השלום, כוח ה-ISF ונציגי המדינות הערבות, שזהותן טרם ידועה. חברי הקבינט מתריעים כי אם ישראל לא תעמוד על זכותה למנוע השתתפות של מדינות הפועלות נגדה בזירה הבינלאומית, ועדת האימות עלולה להפוך למנגנון שיפעל בניגוד לאינטרסים הביטחוניים של ישראל.

בניגוד לדרישת ישראל, המסמך אינו קובע כי שיקום הרצועה יתאפשר רק לאחר השלמת הפירוז. בנוסף, אין בו כל התייחסות לטיב חומרי הבנייה שיוכנסו לעזה, למנגנוני הפיקוח עליהם או למניעת הכנסת חומרים שעלולים לשמש להתעצמות צבאית.

מפת הדרכים מציבה שוב ובגלוי את הקמת המדינה הפלסטינית כיעד מדיני. חברי הקבינט מתנגדים לעיקרון זה ודורשים מהממשלה לקבל החלטה הקובעת כי הקמת מדינה פלסטינית מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל.

בשורה התחתונה, דורשים חברי הקבינט כי ישראל תודיע שאינה מקבלת את מפת הדרכים בנוסחה הנוכחי, תכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני-ביטחוני, ותקבל החלטה שתמנע את כניסת כוח ה־ISF לרצועת עזה עד לתיקון מפת הדרכים, כך שתעמוד ביעדי המלחמה ובהתחייבויות שניתנו לישראל.

ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה

על רקע טענותיהם של סמוטריץ' וסטרוק, קציני צה"ל עדכנו בוועדת חוץ וביטחון בכנסת על הנעשה בעזה ברקע התקדמות מועצת השלום, ואמרו כי כרגע צה"ל לא זז מהשטח ולא משנה את הוראות הפתיחה באש. גורם מדיני אמר גם הוא בתגובה על מכתבם של סמוטריץ' וסטרוק: "ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו".

השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, איתמר בן גביר, תמך בעמדתם של סמטוריץ' וסטרוק: "מברך את השר סמוטריץ' שחזר בו מתמיכתו בקבינט בהכנסת מועצת השלום לעזה, ומצטרף אליי בהתנגדות הנחרצת למהלך המסוכן. מראש היה ברור כי אף כוח בינלאומי לא יעשה עבורנו את העבודה בעזה - את חמאס רק מדינת ישראל תוכל להשמיד. אפנה לראש הממשלה בהקדם בדרישה להביא את ההסכם להצבעה בכנסת - ולא להותירו במחשכים".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה למכתב: השרים סמוטריץ' וסטרוק, אתם טוענים במכתבכם ש"נמסר לקבינט מידע שגוי" על ההיערכות המחודשת בעזה. היות ומדובר בעניין מדיני שנסגר מול האמריקנים, האם תוכלו לציין מי בדיוק מסר לכם בקבינט מידע שגוי? האם יש מישהו בקבינט שהוא בכיר מכם, ניהל את המגעים עם האמריקנים והוא זה שמסר לכם מידע שגוי? שרים בקבינט לא יכולים להטיח האשמה חמורה כזו בלי לומר במי מדובר".