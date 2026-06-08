חשש בישראל: טראמפ יגביל פעולות נוספות של צה"ל בלבנון | עמיחי שטיין

בישראל חוששים כי טראמפ יגביל את חופש הפעולה בלבנון, ויבקש להפחית את עצימות הלחימה - לא רק ברובע הדאחייה בביירות, אלא באופן כללי ברחבי המדינה • בכירים ישראלים פועלים מסביב לשעון על מנת למנוע מהלך שכזה

עמיחי שטיין
עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ורה"מ בנימין נתניהו בפגישתם במאר-א-לגו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ורה"מ בנימין נתניהו בפגישתם במאר-א-לגוAP Photo/Alex Brandon

פרסום ראשון: חשש בישראל כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגביל את חופש הפעולה המבצעי בלבנון, ויבקש להפחית את עצימות הלחימה - לא רק ברובע הדאחייה בביירות, אלא באופן כללי ברחבי המדינה.

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בעקבות החשש הזה, בכירים ישראלים פועלים בימים אלה מסביב לשעון על מנת למנוע מהלך שכזה.

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אחרי היממה הסוערת, בצה"ל חוששים מהפגיעה בהרתעה של ישראל.כעת נשאר לראות האם ישראל באמת תגיב כאשר יהיה ירי מלבנון לתוך שטחנו

עד כה אין אינדיקציה שטראמפ אכן יבקש להפחית את עצימות הלחימה, אבל החשש הוא שהדרישה האיראנית בסוגיה תגרום לטראמפ לבקש את זה מישראל בטענה "זה יסייע למו"מ וושינגטון-טהרן".

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