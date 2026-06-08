חשש בישראל: טראמפ יגביל פעולות נוספות של צה"ל בלבנון | עמיחי שטיין

פרסום ראשון: חשש בישראל כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגביל את חופש הפעולה המבצעי בלבנון, ויבקש להפחית את עצימות הלחימה - לא רק ברובע הדאחייה בביירות, אלא באופן כללי ברחבי המדינה.

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בעקבות החשש הזה, בכירים ישראלים פועלים בימים אלה מסביב לשעון על מנת למנוע מהלך שכזה.

עד כה אין אינדיקציה שטראמפ אכן יבקש להפחית את עצימות הלחימה, אבל החשש הוא שהדרישה האיראנית בסוגיה תגרום לטראמפ לבקש את זה מישראל בטענה "זה יסייע למו"מ וושינגטון-טהרן".