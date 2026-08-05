פריסת כוחות בגבול עזה: הכוח הבין-לאומי נערך לשיקום הרצועה
הכוחות הבין-לאומיים וכוחות ה-ISF צוברים כוחות על גבול רצועת עזה ומתכוננים לכניסה ושיקום הרצועה בקרוב • תיעוד מהשטח מציג את דפי ההנחיות והנהלים לחיילים האמריקנים באזור
הכוחות הבין-לאומיים וכוחות הביטחון הזרים (ISF) החלו בצבירת כוחות משמעותית על גבול רצועת עזה, לקראת כניסה מתוכננת לשטח הרצועה לצורך מהלכי שיקום אזרחיים וביטחוניים. במערכת הביטחונית והבין-לאומית מצביעים על כך שהמהלכים מקודמים מבלי להמתין להכרעות הקבינט בירושלים או להתפתחויות פוליטיות.
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תיעוד מיוחד מהשטח מציג את הנחיות ההתנהלות המדויקות שחולקו לחיילים האמריקנים הפועלים בבסיסים הבין-לאומיים וב"אזור השלום" הסמוך לגבול. בין היתר נקבעו נהלים קפדניים למפגש עם כלי תקשורת ואנשי אבטחה, כולל דרישה לשמור על שקט מקצועי, הימנעות ממענה על שאלות מבצעיות, ודיווח מיידי לשרשרת הפיקוד ולגורמי הדוברות במפקדה האמריקנית בקריית גת.
היערכות הכוחות בשטח מתרחשת ברקע הדיווחים על מגעים לקראת מתווה הדרגתי להפסקת אש וסידורי הביטחון ברצועה, וכן מול הבהרת הדרג הצבאי בצה"ל כי כוחות הביטחון הישראליים ימשיכו לפעול באופן עצמאי ביוזמה התקפית כדי למנוע כל איום עתידי על הישובים.