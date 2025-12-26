ברוח הסכמי אברהם: נתניהו הכריז על הכרה בסומלילנד

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז היום (שישי) על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. נתניהו חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

עוד נמסר כי נתניהו בירך את נשיא סומלילנד ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לפעול לביטחון, יציבות ושלום. ראש הממשלה הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל. במקביל, עבדילאהי בירך את נתניהו והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי.

"מדינת ישראל מתוכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה", הוסיפו בלשכת רה"מ.

סומלילנד נזכיר נמצאת במרחב בעל חשיבות ביטחונית ואסטרטגית לישראל, באזור קרן אפריקה והים האדום, בפתח מפרץ עדן, מול דרום תימן וקרובה גיאורפית באופן יחסי לאזור בשליטת החות'ים. ניתן להניח שישראל רואה בזה יתרון משמעותי בשיתוף הפעולה איתה. בשנים האחרונות סומלילנד מקיימת קשרים עם האמירויות ועדיין מחכה להכרה בין לאומית רחבה. סומלילנד נחשבת מדינה פרו מערבית. אפשר להניח שהיא רואה בקשר עם ישראל גם גשר להכרה מצד ארה"ב.

המפגש שהתניע את המגעים בין ישראל לסומלילנד אירע בחודש אפריל. השר סער נפגש עם גורמים מפמלייתו של נשיא סומלילנד במדינה שלישית, ומאז ריכז את המגעים. בנוסף נערכו ביקורים של בכירים בין שתי המדינות עד להכרזה היום.

שר החוץ גדעון סער: "שמחתי לשוחח עם נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי ביום חשוב זה לשתי המדינות. בשנה האחרונה, על בסיס שיח מקיף ומתמשך, נרקמו היחסים בין ישראל לסומלילנד. נעבוד יחד לקידום היחסים בין המדינות והעמים, היציבות האזורית ושגשוג כלכלי. הנחיתי את משרדי לפעול באופן מיידי למיסוד הקשרים בין המדינות במיגוון תחומים".