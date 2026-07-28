נתניהו על הפגישה עם טראמפ: "אחת השיחות הטובות ביותר שקיימנו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגדיר הערב (שלישי) את פגישתו בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כ"אחת השיחות הטובות ביותר" שקיים עמו, והבהיר כי שררה במקום אווירה חמה ושותפות מלאה.

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נתניהו ציין כי השניים הגיעו להבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לצד תיאומים קריטיים לביטחון ישראל. במהלך הפגישה, שבה השתתפו הצוותים הבכירים של שני הצדדים, התפתח אף רגע קל כשטראמפ תיקן בחיוך את נתניהו והכריז כי הוא עצמו "החבר מספר 1 של ישראל".

בתדרוך לכתבים הבהירה ראשת מערך ההסברה, ציפי חוטובלי, כי סוגיית התקיפה בהר המכוש כלל לא עלתה במהלך הפגישה, שכן העברת המודיעין מתבצעת בערוצים השוטפים ללא צורך במפגש הדרגים הבכירים.

חוטובלי דחתה את הטענות כי ישראל דוחפת את וושינגטון לתקיפה, והדגישה כי הפגישה התמקדה בהעמקת התיאום בסוגיה האיראנית ובהרחבת הסכמי אברהם. כמו כן, הובהר כי נושאים כמו עסקת מטוסי ה-F-35 והסכם הסיוע הביטחוני לא נדונו.

לפי ראש מערך ההסברה, במסגרת הדיון האזורי הכללי עלתה סוגיית סעודיה, ובגזרה הצפונית נמסר כי לא הוצגה כל דרישה אמריקנית לנסיגות בסוריה או בלבנון.

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בירך אף הוא על תוצאות המפגש וציין כי שתי המדינות פועלות בתיאום הדוק ברמות הגבוהות ביותר. במערכת המדינית מסכמים את השיחה כהצלחה גדולה המבססת את האינטרסים הביטחוניים של ישראל ברגע קריטי.