בזמן שעיני העולם נשואות לאיראן ולבנון, המשא ומתן בין מועצת השלום לרצועת עזה וחמאס עדיין נמשך. השבוע נפגשו נציגי שני הצדדים בקהיר, כדי לדון בנושא פירוק ארגון הטרור מנשקו על פי תוכנית טראמפ - שהדד-ליין לסיומה עבר השבוע. כתבנו המדיני גיא עזריאל מדווח הערב לראשונה במגזין השבת כי חמאס מסרב להתפרק מנשקו.

במסגרת הדיונים עם נציגי מועצת השלום בקהיר, משלחת חמאס סירבו לדון בפירוק מנשק כל עוד לא חלה התקדמות ביישום השלב הראשון של הפסקת האש מצד ישראל, ואף דרשה לערוך שינויים בהסכם. בכיר במועצת השלום אומר ל-i24NEWS: "אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו זו תהיה הפרה של ההסכם - על כל המשמעויות".

בתוך כך, מוקדם יותר השבוע דיווחנו שראש הממשלה בנימין נתניהו סיפק התבטאות בנושא בה אמר: "טראמפ מבין שקואליציה זרה לא תצליח לפרק את חמאס מנשקו. הוא לא הצליח לגייס קואליציה כדי לפתוח את מיצרי הורמוז, אז גם הוא מבין שלבנות קואליציה שתפרק את חמאס מנשקו זה דבר פחות ריאלי, אנחנו נצטרך לעשות זאת".