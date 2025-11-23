נתניהו: "אנחנו פועלים מול חמאס - ללא תלות באף אחד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר היום (ראשון) בפתח בישיבת הממשלה והתייחס לאירועים ברצועה מהימים האחרונים: "חמאס לא מפסיק להפר את הפסקת האש, ואנחנו פועלים בהתאם ללא תלות באף אחד".

"אנחנו ממשיכים להכות בטרור בכמה וכמה חזיתות. בסוף השבוע הזה צה"ל הכה בלבנון, ואנחנו נמשיך לעשות כל מה שדרוש כדי למנוע מחיזבאללה לבסס מחדש את כושר האיום עלינו. כך אנחנו עושים גם ברצועת עזה", אמר נתניהו.

"מאז הפסקת האש החמאס לא מפסיק להפר אותה, ואנחנו פועלים בהתאם. היו כמה וכמה ניסיונות שלו לחדור לשטח שלנו מעבר לקו הצהוב ולנסות לפגוע בחיילינו. אנחנו סיכלנו את זה בעוצמה רבה וגם הגבנו וגבינו מחיר כבד מאוד. זה הרבה מחבלים שחיסלנו, וגם מחבלים ששבינו מהמנהרות ברפיח".

"כל הדיבורים ש׳אנחנו חייבים לקבל אישורים על כך׳ מגורם כזה או אחר - הם פשוט שקר מוחלט. אנחנו פועלים ללא תלות באף אחד. הפעולות המיידיות לסיכול ההתקפות נעשות על ידי צה"ל באופן אוטומטי. לגבי התגובות, זה עובר דרך שר הביטחון ומגיע בסופו של דבר אליי, ואנחנו מחליטים ללא תלות בשום גורם, וכך זה צריך להיות. ישראל אחראית לביטחונה", אמר רה"מ.

אתמול דווח בתקשורת הסעודית כי בחמאס הודיעו לשליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר כי מבחינת הארגון "ההסכם הסתיים והם מוכנים להילחם". ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ישראל כיבדה את הפסקת האש במלואה, חמאס לא. במהלך הפסקת האש, עשרות מחבלי חמאס חצו את קווי ישראל כדי לתקוף את חיילינו, בעוד שהם מוציאים להורג אזרחים פלסטינים בעזה".