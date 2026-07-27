נפתלי בנט: "בממשלה הבאה אכריז על קטאר כמדינת אויב"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, השמיע היום (שני) הצהרה מדינית לוחמנית במהלך נאומו בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). בנט הצהיר באופן חד-משמעי כי בכוונתו לשנות מהקצה אל הקצה את המדיניות הישראלית כלפי דוחא: "בממשלה הבאה בראשותי - אכריז על קטאר כמדינת אויב".

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בדבריו החריפים הגדיר בנט את המדינה מהמפרץ כסכנה קיומית ישירה ומתוחכמת. "קטאר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב, ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה להשמיד את מדינת ישראל", האשים ראש הממשלה לשעבר.

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"ידיה של קטאר מגואלות בדמם של בנינו ובנותינו"

בנט הוסיף כי "בתור המממנת הראשית של הטרור האסלאמיסטי, ובראשו ארגון חמאס, ידיה של קטאר מגואלות בדמם של בנינו ובנותינו שנרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו בשבעה באוקטובר".

לדבריו, קטאר פועלת בכלים מודרניים ומתוחכמים כדי לחתור תחת לגיטימיות המדינה בזירה הבינלאומית. "היא הקימה מפעל השפעה עולמי לחיסול ישראל. בצורה מתוחכמת היא מפעילה ומממנת את רשת 'אל-ג'זירה' האנטישמית, שמהדהדת את מסרי חמאס ומסיתה באופן קבוע נגד ישראל".

בסיום דבריו מתח בנט ביקורת מרומזת על הדרג המדיני הנוכחי ועל העיכוב בהקמת ועדת בדיקה רשמית לאירועי המלחמה. "לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר ה-7.10, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה – שקטאר היא מדינת אויב, ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל".