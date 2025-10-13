לשכת רה"מ: נתניהו לא ישתתף בפסגה בשארם א-שייח' - בשל החג

לשכת רה"מ הודיעה היום (שני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייקח חלק ב"פסגת השלום" העולמית בשארם א-שייח' - בניגוד ללשכת הנשיאות המצרית, שאמרה כי הוא ישתתף בה. מהלשכה נמסר כי דבר זה לא ניתן בשל "סמיכות הזמנים לכניסת החג".

בתוך כך, בישראל מאשרים כי פרבואו סוביאנטו, נשיא אינדונזיה, לה אין יחסים רשמיים עם המדינה, יגיע לביקור - כבר מחר. אמש ביקש ראש הממשלה מבית המשפט לדחות את עדותו הצפוי ליום רביעי, בשל "ביקור מדיני דחוף וחשוב".

בנוסף לנתניהו, יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפוי להצטרף לפסגה אף הוא. אמש דיווחנו במהדורה המכזית כי מטרת הפסגה במצרים היא קידום סוגיית "כוח השלום" שיגיע לרצועה, ולמען כספים שיועברו לשיקומה. שני גורמים המעורים מסרו ל-i24NEWS כי "אסור שיהיה ואקום" בעזה.