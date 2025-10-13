לשכת רה"מ: נתניהו לא ישתתף בפסגה בשארם א-שייח' - בשל החג

במצרים אישרו תחילה כי הוא יגיע לפסגה - אך בהמשך לשכתו דחתה זאת • ארדואן ואבו מאזן צפויים לקחת בה חלק • ככל הנראה, נשיא אינדונזיה, יגיע מחר לביקור בישראל

גיא עזריאל רון צורעמיחי שטיין ■ גיא עזריאל רון צורעמיחי שטיין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בנתב"ג, היום
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בנתב"ג, היוםAP Photo/Evan Vucci

לשכת רה"מ הודיעה היום (שני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייקח חלק ב"פסגת השלום" העולמית בשארם א-שייח' - בניגוד ללשכת הנשיאות המצרית, שאמרה כי הוא ישתתף בה. מהלשכה נמסר כי דבר זה לא ניתן בשל "סמיכות הזמנים לכניסת החג".

בתוך כך, בישראל מאשרים כי פרבואו סוביאנטו, נשיא אינדונזיה, לה אין יחסים רשמיים עם המדינה, יגיע לביקור - כבר מחר. אמש ביקש ראש הממשלה מבית המשפט לדחות את עדותו הצפוי ליום רביעי, בשל "ביקור מדיני דחוף וחשוב".

Video poster
הדיון על השלב הבא בהסכם: המו"מ יתחדש במצרים, בכירים אירופים מול בכירים ערביים | @AmichaiStein1

בנוסף לנתניהו, יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפוי להצטרף לפסגה אף הוא. אמש דיווחנו במהדורה המכזית כי מטרת הפסגה במצרים היא קידום סוגיית "כוח השלום" שיגיע לרצועה, ולמען כספים שיועברו לשיקומה. שני גורמים המעורים מסרו ל-i24NEWS כי "אסור שיהיה ואקום" בעזה.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות