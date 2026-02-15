הבקשה של ארה"ב מקטאר: העבירו נתונים על פקידים ושוטרים ששירתו בממשל חמאס | ברוך ידיד

פרסום ראשון: ארצות הברית פנתה לקטאר כדי לקבל ממנה את מסד הנתונים אודות מערכת הממשל האזרחי והביטחוני שפעל תחת חמאס - מסד נתונים שנחוץ לתחילת עבודתה של וועדת הטכנוקרטים, כך מסר דיפלומט ערבי בכיר שמלווה את הוועדה הטכנוקרטית, לפרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד. הפרטים פורסמו הערב (ראשון) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

על פי הדיפלומט הערבי, הפנייה נעשתה על מנת להכין את רשימת שמות הפקידים שיעלו לדיון בוועדה הטכנוקרטית - מי שימשיך בתפקידו תחתיה, מי שילך לפיטורים ומי לקבלת פיצויים. הסיבה – קטאר צברה מסד נתונים רחב אודות שלטון חמאס, בעיקר בזמן שהעבירה עשרות מיליוני דולרים בכל חודש ומימנה שורה של פרויקטים ברצועה.

"האמריקנים פנו לקטארים לאור ההבנה, שדרישות חמאס הן דרישות מופרזות וכי מסד הנתונים שהיא צפויה להציג, עלול לכלול גם פעילי הזרוע הצבאית שינסו להסתנן ולהשתחל לתפקידים אזרחיים, תחת הוועדה הטכנוקרטית", אמר הדיפלומט הערבי.

לדבריו, חמאס אינו מוכן למסור את כלל משרדי השלטון האזרחי וגופי המשטרה לסמכות הוועדה הטכנוקרטית: "לא ניתן להסתפק ב-50% או ב-30% של האחריות. בוועדה טוענים כי זה הכל או לא כלום, זה חונה כעת לפתחו של טראמפ".

הדיפלומט הערבי אמר: "אין עדיין מועד לכניסת הוועדה הטכנוקרטית לרצועה, אנשיה ממתינים לנסיבות המתאימות, בהן הפסקת אש מלאה ופתיחת המעברים באופן רצוף, קביעת תקציבי השיקום שלה על ידי מועצת השלום של טראמפ, ובעיקר להבנות עם חמאס, שמערים קשיים משמעותיים על תחילת פעולתה ברצועת עזה".

חמאס מסרב עד היום לחשוף את כל המסמכים של משרד האוצר שהפעילה וגם את אלו של משרד ביטחון הפנים, כטקטיקה מכוונת. חמאס דורשת לצרף את כל פקידיה, מעל 40 אלף במספר, בהם 10,000 שוטרים, לתוך סגל הפקידות שיפעל תחת הוועדה הטכנוקרטית ובכך לספק לכולם משכורות וזכויות סוציאליות.

הדיפלומט הערבי אומר, כי הוא "אופטימי מאוד בעניין הזה, משום שהנשיא טראמפ מחוייב לוועדה ב-100%", הוא מבין שהוועדה היא תנאי לפעולתה של מועצת השלום והביע פעם אחר פעם את מחויבותו לאנשיה ולא ירשה לעצמו להיכשל", אמר.

בינתיים, נודע כי הרכב הוועדה הטכנוקרטית איננו סופי, ערב פגישת מועצת השלום. חמאס מתנגד לתחילת פעולתו של סמי נסמאן, הממונה על תיק הביטחון, בשל היותו קצין בכיר בעבר ברשות הפלסטינית, ועל כן הוא מסרב, כאמור, למסור את תיקי האוצר וביטחון הפנים. הרשימה איננה סופית גם משום שהעומדים בראש משרדי החמולות והדת, עלולים לזוז מתפקידיהם ואחרים שוקלים התפטרותם.

"זוהי בושה גדולה", אומר הדיפלומט הערבי, "הוועדה מוכנה להתחיל לפעול אבל היא איננה מסוגלת להיכנס לעזה, גם בשל הפרת הפסקת האש, וגם משום שחמאס מערימה קשיים גדולים בפניה".