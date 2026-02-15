טראמפ לקראת כינוס מועצת השלום: חמאס חייב לעמוד בהתחייבותו לפירוז מלא ומיידי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (ראשון) ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social למצבו של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, לקראת הכינוס הראשון של מועצת השלום ביום חמישי. בפוסט שהעלה אמר הנשיא האמריקני כי על מנת לשמור על השלום בעזה, על ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו.

כמו כן שיתף פרטים על תוכן הכינוס העתידי, בין היתר שבסיומו יודיעו המדינות החברות על התחייבותן לתרום חמישה מיליארד דולר לשיקום רצועת עזה ולמאמץ ההמוניטרי, ולהקצות אנשי צוות לכוח הייצוב הבינלאומי שייפעל ברצועה.

בפוסט המלא טראמפ כתב: "ב-19 בפברואר יצטרפו אליי חברי מועצת השלום בוושינגטון, שם נודיע כי המדינות החברות התחייבו לתרום יותר מ-5 מיליארד דולר למאמצי ההומניטריה והשיקום של עזה, והקצו אלפי אנשי צוות לכוח הייצוב הבינלאומי ולמשטרה המקומית כדי לשמור על הביטחון והשלום עבור תושבי עזה. חשוב מאוד, חמאס חייב לעמוד במחויבותו לפירוז מלא ומיידי. מועצת השלום תתגלה כגוף הבינלאומי המשמעותי ביותר בהיסטוריה, וזהו כבוד עבורי לכהן כיו"ר שלו.

אתמול פרסמנו כי שר החוץ גדעון סער צפוי לייצג את ישראל במועצת השלום, לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת לאחר שהלשכה הודיעה כי הוא צפוי להיעדר מהכינוס. ההזמנה הרשמית לישראל להצטרפות למועצת השלום התקבלה בסוף חודש ינואר, כ-24 שעות לפני ההכרזה של טראמפ על הקמתה בדאבוס. טרם המענה החיובי, בישראל התלבטו מאוד האם לקבל את ההצעה.