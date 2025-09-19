בצל הדרקון: החלום הסיני למדינה יהודית

מומלצים -

1920. ד"ר סון יאט־סן – אבי האומה הסינית – שולח מכתב לקהילה היהודית בשנגחאי. הוא כותב שהציונות היא "אחד המפעלים הגדולים של זמננו", ומעודד את היהודים לחזור למולדתם. כן, מנהיג סין - תומך בציונות.

ובאותה תקופה – מסתובב בסין טיפוס לא פחות צבעוני: מוריס "טו־גאן" כהן. יהודי יליד פולין שגדל בקנדה, הסתבך שם בהימורים ופלילים, אבל מתגלגל לסין – והבלתי ייאמן קורה. כהן הופך לשומר הראש האישי של סון יאט־סן. שני אקדחים על המותניים, ומכאן הכינוי "Two-Gun Cohen". אבל הוא לא רק מאבטח. הוא דואג לחיבורים עם אנשי עסקים יהודים בשנגחאי, עם מנהיגים בריטים בקנדה, אפילו עם דמויות ציוניות. בזכותו, לקהילה היהודית יש פתאום גישה ישירה לאחד האנשים החזקים בסין.

וכשהיפנים פולשים - כהן מצטרף למאבק. הוא מתכנן רכישת נשק, מעביר מידע, נלחם על עצמאות סין. ואז - נתפס ונכלא על ידי היפנים. שנים אחר כך, משתחרר וחוזר לתמונה – הפעם כקצין קישור במשלחת הסינית לאו"ם. ושם, לפי עדויות, הוא גם לוחש מילה טובה לטובת היישוב היהודי בארץ ישראל.

עבריין קטן מקנדה שהפך לגנרל סיני, דיפלומט, וידיד הציונות. סיפור שחוצה גבולות - ונשמע כמו סרט, אבל קרה באמת.

ואז מגיעה 1939. בעיצומה של השואה, בזמן שבריטניה חוסמת את שערי פלשתינה, סון קה - נשיא הפרלמנט הסיני ובנו של סון יאט־סן – מציע תוכנית: "נביא מאירופה מאה אלף יהודים, ניישב אותם ביונאן, נקים להם מולדת". מי תומך? אלברט איינשטיין בכבודו ובעצמו. במרץ 1939 זה אפילו מאושר כמדיניות רשמית.

עיתונים בסין ובאמריקה מפרסמים: "ארץ מובטחת חדשה -בסין". אבל אז היפנים משתלטים, המלחמה העולמית מתרחבת, והתוכנית נגוזה. החלום למולדת יהודית ביונאן נעלם, כאילו לא היה. ועדיין, סין כן הייתה למקלט.

שנגחאי -אחד המקומות היחידים בעולם שקיבלו יהודים בלי ויזה. כ-20 אלף פליטים הגיעו לשם. והיה גם דיפלומט סיני אחד, דוקטור הו פנג-שאן - שהפר את ההוראות, הנפיק אלפי ויזות ליהודים בווינה הכבושה, והציל אלפים. היסטוריונים קוראים לו היום "השינדלר הסיני".

בין חלום למדינה שלא קמה, לבין אנשים אמיצים שהצילו בפועל - סין הפכה בעידן ההוא למפלט בלתי צפוי לעם היהודי.

בפרק הבא: פליט יהודי שנמלט מהנאצים – הופך לגנרל בצבא מאו.