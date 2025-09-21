הבליץ המדיני נגד ישראל: בריטניה, קנדה ואוסטרליה הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית

מומלצים -

מארק קרני, אנתוני אלבינזי וקיר סטארמר, ראשי ממשלות קנדה, אוסטרליה ובריטניה, הכריזו היום (ראשון) כי מדינותיהם מכירות במדינה פלסטינית. בהצהרה שפרסם קרני נכתב כי "ממשלת ישראל פועלת להרחבת ההתנחלויות, דבר שאינו חוקי - ותוקפנותה המתמשכת נגד עזה הרגה עשרות אלפי אזרחים". אלבניזי אמר כי אסור שלחמאס "יהיה תפקיד בפלסטין".

בהצהרה שפרסם ראש ממשלת קנדה נכתב כי "כל ממשלות קנדה תמכו בפתרון שתי מדינות, מדיניות זו ראתה את הקמתה של מדינה פלסטינית ריבונית ודמוקרטית. ממשלת ישראל הנוכחית נוקטת צעדים שיטתיים כדי למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית, היא פועלת ללא הרף להרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית".

עוד כתב מארק קרני כי "תוקפנותה המתמשכת של ממשלת ישראל הנוכחית נגד עזה הרגה עשרות אלפי אזרחים, עקרה למעלה ממיליון בני אדם וגרמה לרעב הרסני שניתן למנוע".

אנתוני אלבניזי, ראש ממשלת אוסטרליה, אמר בנוסף כי "נשיא הרשות הפלסטינית התחייב לקיים בחירות דמוקרטיות ולבצע רפורמות משמעותיות במימון, בממשל ובחינוך" וציין כי צעדים דיפלומטיים נוספים, בהם פתיחת שגרירויות, יישקלו כל שהרשות תתקדם בהתחייבויותיה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי בריטניה מכירה במדינה פלסטינית כיום "כדי להחיות את התקווה לשלום עבור הפלסטינים והישראלים, ולפתרון שתי המדינות".

מהלך זה מגיע לאחר שהעצרת הכללית של האו"ם אישרה ברוב של 142 מדינות בעד, את ההצהרה שיזמו צרפת וסעודיה - הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות. ההצעה, אושרה במסגת ועידת ניו יורק שנערכה בחודש יולי, ומציגה מסמך פעולה שנועד, לטענת יוזמיה, להתוות מסלול "בלתי הפיך" להקמת מדינה פלסטינית.

https://x.com/i/web/status/1969751392802750719 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מספר רב של מדינות, בהן צרפת, פורטוגל, פינלנד, ניו זילנד ועוד, הודיעו גם הן לאחרונה כי הן יכירו במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם. בחודש שעבר דווח כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להכריז על עצמה באופן חד-צדדי כמדינה, במהלך העצרת הכללית בני יורק. המהלך צפוי להישאר הצהרתי בלבד וללא משמעות מעשית.