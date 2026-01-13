בעקבות ארה"ב: ישראל מנתקת מגע משורת ארגוני או"ם

שר החוץ גדעון סער החליט היום (שלישי) כי ישראל תנתק באופן מיידי כל מגע מסוכנויות או"ם וארגונים בינלאומיים מסוימים. ההחלטה התקבלה לאחר בחינה ודיון שקויימו בעקבות פרישת ארה"ב מעשרות ארגונים בינלאומיים. בנוסף, הורה השר למשרדו לבחון לאלתר את המשך שיתוף הפעולה עם ארגונים נוספים, כאשר החלטות נוספות יתקבלו לאחר בחינה יסודית.

משלחת ישראל לאו״ם

הארגונים שמהם הוחלט לנתק קשר כעת הם: ברית הציוויליזציות של האו"ם, ארגון שנוסד על ידי טורקיה וספרד ושימש כפלטפורמה למתקפות על ישראל. UN Energy, ארגון שהוגדר על ידי משרד החוץ כבזבזני, המשקף ביורוקרטיה עודפת ובלתי יעילה. הפורום הגלובלי להגירה ולפיתוח, פורום הפוגע ביכולתן של מדינות ריבוניות לאכוף את חוקי ההגירה שלהן.

במסגרת ההודעה, צוינו ארגונים מתוך הרשימה האמריקאית שישראל כבר ניתקה עמם קשר בעבר: משרד הנציגה המיוחדת לענייני ילדים בסכסוכים מזוינים (שכלל את צה"ל ב"רשימה שחורה"), ארגון האו"ם לקידום והעצמת נשים (UN Women) שהתעלם מהאלימות המינית ב-7 באוקטובר, ועידת האו"ם לסחר ולפיתוח (UNCTAD) והוועדה הכלכלית והחברתית למערב אסיה (ESCWA).