גורמים בישראל: חשש כבד לאור פרטי ההסכם המסתמן עם איראן

על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין איראן לארצות הברית וטענתו של טראמפ כי ההסכם ייחתם כבר מחר (ראשון) - הערב פרסם גיא עזריאל ב"מגזין בשבת" את נקודות התורפה המרכזיות בהסכם המסתמן.

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ראשית, אין בהסכם תשובות ברורות באשר לטיפול באורניום המועשר וכן אין בו מנגנון אכיפה ברור להפסקת מימון הטרור ברחבי העולם על ידי איראן. בנוסף, מדובר בהסכם שמזרים למשטר משאבים עצומים ובכך תורם לשימור ואף לחיזוקו במקום ליצור את התנאים להפלתו.

לבסוף, האמריקנים מסתמכים בהסכם המסתמן על שינוי התנהגות מצד האיראנים, דבר שהוא בעייתי בפני עצמו. נקודה קריטית נוספת היא כמובן העובדה שהוא כולל את הקפאת המערכה נגד חיזבאללה.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב ברשת החברתית שלו truth כי העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם כבר מחר, ואחריה צפוי להיפתח מצר הורמוז. טראמפ הוסיף: "נאסוף את האורניום הקבור 'בזמן המתאים'".

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, הודיע מוקדם יותר היום כי ארצות הברית ואיראן "קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וסביר להניח שהמגעים יסתיימו תוך 24 שעות". טראמפ שיתף בפוסט שפרסם את דבריו של שריף, אולם האיראנים הכחישו: "החתימה על מזכר ההבנות לא תהיה מחר, לא שוללים שתהיה בימים הקרובים".

עוד הוסיפו במשרד החוץ האיראני כי "מזכר ההבנות לא עוסק בשלב זה בסוגיית הגרעין" ואמרו כי ההתמקדות תהיה בסיום המלחמה - כולל בלבנון - ובשחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בטלוויזיה האיראנית ציטטו את משרד החוץ האיראני והבהירו כי המשלחת האיראנית לא מתכננת להגיע לפקיסטן או לז'נבה בימים הקרובים, בזמן שבאלחדת' דווח כי משלחת משא ומתן איראנית שתכלול את שר החוץ עראקצ'י תגיע מחר לפקיסטן כדי לפקח על המשך המגעים עם ארצות הברית.

בכיר בממשל האמריקני מסר כי טראמפ צפוי לקיים פגישות עם מנהיגי איחוד האמירויות, קטר ומדינות אחרות במזרח התיכון בפסגת G-7 שתיערך השבוע בין 15 ל-17 ביוני. הבכיק הוסיף: "אנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן. זו עסקה חזקה". עוד הוסיף כי עם פתיחת מצר הורמוז האמריקנים ישתתפו בפינוי מוקשים, ומדינות ה-G7 עשויות להשתתף במשימה גם הן.