שרי הקבינט ניהלו אתמול (שני) בערב ישיבה מתוחה, בעוד בארצות הברית סגרו עסקה עם איראן - ובישראל דרשו חופש פעולה. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך הביא הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" הביא את הרגעים מאחורי הקלעים, זמן קצר לפני שהצדדים הודיעו על הסכם.

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שרי הקבינט העירו כי ראש הממשלה נתניהו לא נראה מאושר אחרי שיחת הטלפון בינו לבין נשיא ארה"ב טראמפ. רגעים לפני כן הוא עוד אמר כי "המטרה שלנו לשמר חופש פעולה מול הלחצים הכי כבדים. אין שום חסינות לא בביירות ולא בטהרן".

נציגי צה"ל, ביניהם הרמטכ"ל אייל זמיר הבהירו: "כוחות צה"ל לא יסוגו ויחזרו אל הגבול. לא ניתן לסכן את הלוחמים". במקביל, ההבנה בישיבה היא כי טראמפ נכנע לנפט ולכסף.

כזכור, אמש הודיעו בארה"ב ובאיראן על הגעה להסכם, כאשר בשתי המדינות מתכוננים לחתימה בשוויץ ביום שישי הקרוב, שתכלול הפסקת אש בכל החזיתות, גם בלבנון. בתוך כך, בישראל עדיין מוכנים להתפתחויות ביטחוניות - והממשלה אישרה במשאל טלפוני כי המצב המיוחד בעורף יוארך עד לסוף יוני.