שגרירות ישראל בארצות הברית הודיעה הלילה (שישי) כי המשא ומתן עם לבנון בוושינגטון יימשך גם היום, זאת בשל "התארכות הדיונים". הצדדים ייכנסו ליום הרביעי של השיחות עד כה.

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אמש פרסמנו במהדורה המרכזית כי בוושינגטון מתכוננים לטקס חתימה על מזכר הבנות בין ישראל ללבנון, במסגרת המשא ומתן. טרם התארכות הדיונים, נודע ל-i24NEWS כי הטקס היה אמור להיערך בשעה 23:00.

במסגרת הדיונים שהתקיימו בין שני הצדדים, נבנתה תוכנית פיילוט לנסיגה ישראלית מלבנון שתתרחש תחת פיקוח אמריקני. התוכנית כוללת נסיגה של כוחות צה"ל משטח מצומצם בדרום לבנון, ובמקומו ייכנס צבא לבנון שיקבל שליטה בלעדית על השטח.

באיראן איימו על ישראל לסגת מלבנון עוד ביום חמישי, כאשר מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, איסמעיל קאאני, קרא לישראל "לצאת מלבנון היום מרצונכם החופשי, או שתיאלצו לברוח ממנה מחר בבושה ובתבוסה משפילה".

קאאני הוסיף כי "לבנון היא זירה של איתנות והתנגדות, לא מגרש משחקים לכובשים. אל תשכחו את שנת 2000 ואת צוואתו ההיסטורית של חסן נסראללה בבינת ג'ביל. הבטחה זו עדיין חיה ואין ספק שאותו מחזה יחזור על עצמו שוב".

נתניהו התייחס אמש בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 לאיומים, ואמר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בדרום לבנון: "יש הישג אחד כביר בשני המבצעים באיראן - הרחקנו סכנת איום מיידית. שינינו את עצמנו, פרצנו את מחסום הפחד. אגרוף הברזל שלנו הלם בכל מי שהניף את ידו עלינו. הקם להורגך השכם להורגו. לא ניסוג מאזור הביטחון בדרום לבנון, נשמור על השטחים השולטים".

אמש התיר צה"ל לפרסם כי רב-סמל ראשון במיל' באסל סויד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת "סער מגולן" בחטיבה 7, נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון. באסל נפל לאחר שכלי רכב של כוחות גולני התהפך במרחב רב א-תלתין, אירוע שבו נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. האסון הקשה מצטרף לשבוע כואב במיוחד בגזרה, לאחר שבסוף השבוע שעבר נפלו באותה פעילות מבצעית בלבנון סא”ל דור גדליה בן שמחון, סמ”ר יואב קליין, סמ”ר ליאב כבביה וסמ"ר נוה חבשוש, מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בכפר תבנית.