היחסים הסודיים של ישראל עם אינדונזיה | מיוחד לסופ"ש

שנות ה־60. סוהארטו תופס את השלטון באינדונזיה. המלחמה הקרה בשיא. המדינה האנטי־קומוניסטית, מחפשת בני־ברית. כאן נכנסת ישראל: קשרים חשאיים, העברת ידע, ותיאום מודיעיני נגד אויב משותף. בפומבי הכל הכחשות. במרתפים - חתימות.

שנות ה־70. אינדונזיה של הגנרל סוהארטו נלחמת בקומוניזם, מחפשת מטוסי קרב – אבל העולם הערבי עוקב. אז איך קונים נשק מהמדינה שאסור להזכיר את שמה? פשוט דואגים שאף אחד לא יידע.

ישראל מספקת את המטוסים, וושינגטון מעלימה עין, וג’קרטה שומרת סוד כאילו מדובר בפצצה גרעינית.

מבצע אלפא יוצא לדרך, עם עשרות מטוסי קרב מסוג סקייהוק מעודפי חיל האוויר הישראלי. המשלוחים הראשונים מגיעים במסווה, חלקם דרך הים, וחלקם בטיסות מטען. ועכשיו רק נותר ללמד את הטייסים להטיס את המטוסים.

כאן יוצא לדרך מבצע חשאי, עם קורס כיסוי בסינגפור, הגעה חשאית לישראל, ומסלול טיסה מסתורי. הם לומדים בנגב תחת מעטה של סודיות ושמירה של המוסד טיסה קרבית, ניווט נמוך, תקיפות ותדלוק באוויר. שם הקוד של הבסיס הוא אריזונה, והטייסים מאמצים אותו – ומחליטים לטוס למדינה כדי לטשטש את העקבות, ושם הם מקבלים את תעודות הסיום. בעיתון מתפרסמת תמונה חגיגית – הטייסים שלנו חזרו מהכשרה בארצות הברית! וכך נשמר הסוד הגדול.