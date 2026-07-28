פסגת המנהיגים: ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב (שלישי) עם נשיא ארצות הברית דולנד טראמפ בבית הלבן. מדובר בפגישה השמינית של השניים מאז תחילת כהונתו השנייה של טראמפ. לצד הפגישות הללו, הם ערכו מספר פגישות נוספות במהלך הכהונה הראשונה.

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על פי ההערכות, הנושא המרכזי שצפוי לעלות במהלך הפגישה הוא סוגיית איראן, הפעולות של משמרות המהפכה לשיקום היכולות שהושמדו על ידי ישראל וארצות הברית במהלך המערכה האחרונה.

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לצד זאת, השניים עשויים לעסוק גם בסוגיית פירוז חיזבאללה ונסיגת צה"ל מלבנון. היבט נוסף שעשוי לעלות הוא רצועת עזה.

שעות לפני הפגישה, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס להתפתחויות מול טהרן בראיון טלפוני לרשת "פוקס ניוז": "לא צריך שנתניהו ידבר איתי על הר המכוש, אם לא תהיה עסקה - נשמיד את האתר בקלות", הצהיר טראמפ והוסיף: "ביבי אומר לי את זה כי הוא רוצה להישאר מעורב בזה".

מיד אחרי פגישת טראמפ עם נתניהו, הנשיא יצא מהבית הלבן אל הקתדרלה הלאומית של וושינגטון, שם הוא ישתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהאם.