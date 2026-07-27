"זמנים מורכבים": ראש הממשלה נתניהו המריא לוושינגטון .

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא היום (שני) לוושינגטון בהזמנת הנשיא דונלד טראמפ, לקראת פגישתם המתוכננת בבית הלבן. בהצהרה לקראת המראתו, אמר נתניהו כי ידון עם הנשיא טראמפ "בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. המטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו". בנוסף הוא צפוי להשתתף בהלווית הסנטור לינדזי גרהאם.

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נתניהו הוסיף כי "מניסיוני כראש ממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה... אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה - להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת: לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל - לינדזי גרהאם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל".

הפגישה בוושינגטון נערכת על רקע שורה של נושאים אסטרטגיים ורגישים שעל סדר היום הביטחוני והמדיני. מלבד הסוגיה האיראנית והצגת מודיעין עדכני, השניים צפויים לדון בהידוק התיאום הביטחוני, בסוגיית הנורמליזציה והגרעין האזרחי בסעודיה, ובמדיניות כלפי טורקיה ולבנון. הביקור יתקיים ללא הצטרפות עיתונאים על מטוס "כנף ציון", כאשר במוקד הדיונים יעמדו גם ההתפתחויות האחרונות בגזרת יהודה ושומרון והרצועה.