פרסום ראשון: סעודיה פנתה לארצות הברית: מבקשת תפקיד מרכזי בפיקוח על רפורמות הרשות הפלסטינית – בתמורה לשחרור כספי הסילוקין, כך פרסם הערב (שלישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל.

על רקע המצוקה הכלכלית החריפה של הרשות הפלסטינית והלחץ הגובר מצד ארה"ב והאיחוד האירופי לביצוע רפורמות עומק, סעודיה פנתה רשמית לוושינגטון והביעה נכונות לקחת חלק רחב ומשמעותי יותר בפיקוח על יישום הרפורמות ברשות הפלסטינית.

לפי גורמים המעורים בנושא, התמורה שדורשים הסעודים היא קידום שחרור כספי הסילוקין שישראל מסרבת להעביר - בתמורה למעורבותם הישירה בפיקוח על הרפורמות, ובהסתכלות קדימה גם לקראת שילוב אפשרי של הרש"פ בניהול רצועת עזה ביום שאחרי חמאס.

הרפורמות הנדרשות כוללות, בין היתר, הפסקת התשלומים למחבלים ולבני משפחותיהם, צמצום ההסתה במערכת החינוך ובספרי הלימוד, וכן שינויים מבניים בניהול ובמנגנוני הרשות.

i24NEWS

בתוך כך, בכיר אש"ף חוסיין א-שייח סיים לאחרונה ביקור בסעודיה, כחלק ממאמץ לגייס תמיכה אזורית ובינלאומית. מנגד, איחוד האמירויות סירבה לאחרונה להעביר סיוע כספי בסך כ-100 מיליון דולר לרשות הפלסטינית, בטענה שהרפורמות הנדרשות רחוקות עדיין מיישום בפועל.

ברשות הפלסטינית מציגים צעדים ראשוניים: טוענים כי רק מעט יותר מ-1,000 מחבלים מקבלים משכורת סדירה, לטענתם החלו תיקונים במערכת החינוך, הוקמה ועדת חוקה וכן ועדת בחירות שמטרתן להכין את חוק הבחירות החדש, במסגרתו הובהר כי מועמדות לבחירות תותנה בהכרה באש"ף ובהסכמי אוסלו.