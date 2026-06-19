מהאלימות בשטחים ועד הסנקציות על בכירים: שגריר האיחוד האירופי מדבר

"ישראל והאיחוד הם שותפים קרובים, אך אשקר אם אגיד שאיננו בתקופה קשה", מודה שגריר האיחוד האירופי, מייקל מאן, בראיון גלוי ל-i24NEWS. כהונתו נפתחה באחד מרגעי השפל העמוקים ביותר שידעו היחסים בעשורים האחרונים. בעוד העבר ההיסטורי מחבר בין הצדדים, ההווה רווי חיכוכים וביקורת חריפה המופנית מבריסל כלפי המדיניות הישראלית.

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השגריר מאן לא מתחמק מהנושאים הנפיצים. הוא מגן על הסנקציות שהוטלו לאחרונה על מתנחלים ומסביר כי היוזמות להגבלת כניסת שרים, כמו איתמר בן גביר, נובעות מ"חשש אמיתי לזכויות אדם בסיסיות". אל מול טענות הכתב על מוסר כפול ושתיקה אירופית אל מול אירועי אלימות דומים ביבשת, מאן דבק בעמדתו: הצעדים משקפים דאגה עמוקה בחברה ובממשלות באירופה.

במרכז הסערה עומד הדיווח על דברי שרת החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס, שכינתה לכאורה את ישראל "מדינת אפרטהייד". מאן ממהר להבהיר בנחרצות: "זו אינה העמדה הרשמית של האיחוד האירופי". למרות המילים הקשות שמחלחלות למסדרונות בבריסל, הוא מנסה לשמור על קו דיפלומטי המפריד בין אמירות לא רשמיות לבין מדיניות הגוש.

בתוך הערפל המדיני, מאן מצביע על הכלכלה כעוגן היציב ביותר. האיחוד נותר שותף הסחר הגדול של ישראל, והטכנולוגיה הישראלית היא גשר חיוני ששני הצדדים מעוניינים לשמר. השגריר חותם בנימה של אופטימיות זהירה: למרות שהיחסים עוברים כעת טלטלה עזה, האינטרסים המשותפים והעומק ההיסטורי עשויים להוביל את השותפות חזרה למסלול בטוח יותר.