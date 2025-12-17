נתניהו הודיע: "אישרנו את עסקת הגז הגדולה עם מצרים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת, בה הכריז כי מדינת ישראל חתמה על עסקת גז בשווי 112 מיליארד שקלים עם חברת שברון האמריקנית. על פי ההצהרה, מדובר בעסקת הגז הגדולה ביותר בישראל, והיא תכניס לקופת המדינה 58 מיליארד שקלים.

נתניהו אמר כי ההסכם נחתם לאחר שווידא כי העסקה מבטיחה את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. כמו כן בממשלה מקווים כי ההסכם עם מצרים יחזק את היחסים בין שתי המדינות, יתרום ליציבות האזורית, ויעודד חברות בינלאומיות נוספות להשקיע בישראל.

בהצהרתו הערב אמר נתניהו: "את העסקה עם חברת שברון האמריקנית אישרתי לאחר שהבטחתי את האינטרסים הביטחוניים והחיוניים שלנו. העסקה מחזקת את מעמדה של ישראל כמעצמת אנרגיה אזורית, ותורמת ליציבות באזורנו. היא מעודדת חברות לחפש גז במים הכלכליים של ישראל, אבל לפני הכול - העסקה מחייבת את החברות למכור גז במחיר טוב לכם, אזרחי ישראל".

נתניהו הוסיף: "היו בינינו כאלה שהתנגשו בחירוף נפש. אמרו שנהרוג את כלכלת ישראל. היום ברור שהוצאת הגז הביאה רווחי ענק. זאת אחת הסיבות שהכלכלה דורגה במקום השלישי בין הכלכלות הטובות בעולם. יהיו עוד הפתעות טובות".

כזכור, לפני כחודשיים שר האנרגיה, אלי כהן סירב לאשר את ההסכם עם מצרים עקב דרישתו להמתין עד אשר יוסכם על מחיר הוגן לשוק הישראלי. בעקבות כך, מזכיר האנרגיה האמריקני כריס רייט ביטל את ביקורו המתוכנן בישראל.

התנועה לאיכות השלטון מסרה בתגובה: "אנו מביעים חשש כבד מהאופן שבו אושרה עסקת הגז הגדולה בתולדות המדינה. עסקה בהיקף של 112 מיליארד שקל, שמשמעותה מכירת חלק ניכר מרזרבות הגז הטבעי של ישראל, אושרה תחת לחץ כבד של ממשל זר ובלוח זמנים שאינו מאפשר בחינה ציבורית ראויה. התנועה דורשת פרסום מלא של כל פרטי העסקה, כולל: מהן ההשלכות על רזרבות הגז לטווח הארוך, האם הובטחו מחירים נמוכים לצרכן הישראלי, ומה בדיוק התמורה שתקבל המדינה לעומת החברות הפרטיות. שקיפות אינה מותרות – היא חובה כשמדובר באוצרות הטבע של כולנו".