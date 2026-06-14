התקיפות של צה"ל בדאחייה: מסר לטהרן, לביירות - ואולי גם לוושינגטון

בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, צה"ל תקף היום (ראשון) יעדי טרור של ארגון חיזבאללה ברובע הדאחייה בביירות, בתגובה לירי שבוצע לעבר שטח ישראל. הפעולה הצבאית היום היוותה מסר תקיף לא רק לחיזבאללה ולאיראן, אלא ככל הנראה גם לממשל בארצות הברית.

בירושלים מסרבים כעת להגיב על השאלה האם היה תיאום מוקדם או הודעה מראש לוושינגטון לפני התקיפה, כאשר העמדה הרשמית בעבר גרסה כי ישראל נמצאת ברצף לחימה והאמריקנים מכירים את מדיניותה. הצעד הנוכחי נועד להבהיר, למורת רוחה של וושינגטון, כי ישראל מתנגדת נחרצות לכל ניסיון להפריד בין זירות הלחימה השונות באזור.

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במקביל, מתיחות שיא מורגשת בימים ובשעות האחרונות בירושלים וברחבי המזרח התיכון, מתוך הכרה ברורה בכך שהאזור מתקרב להחלטות דרמטיות שעשויות לעצב מחדש את מאזן הכוחות הגיאופוליטי לשנים הבאות.

ישראל נחושה לפרק את הציר האיראני על ידי ניתוק הזיקה והקשרים שבין החזיתות השונות, ובייחוד בין חיזבאללה לבין טהרן. במסגרת זו, הדרישה הישראלית היא שכל הסכם עתידי יכלול, לכל הפחות, פירוק מוחלט של תוכנית הגרעין האיראנית והגבלה חריפה של יכולתה לשקם את ארסנל הטילים שלה ולהמשיך במימון רשת השליחים (הפרוקסי) שלה.

מנגד, באיראן מזהים חולשה במערכת הבינלאומית ורואים בכך הזדמנות להביא להארכת הפסקת האש ללא הגבלת זמן, מה שיאפשר להם לזכות ברווחים כלכליים משמעותיים באמצעות הקלת הסנקציות על ייצוא הנפט שלהם.

עבור ארגון חיזבאללה, שנמצא כעת באחת מנקודות השפל הקשות ביותר בתולדותיו, הפסקת אש כזו מסתמנת כחבל הצלה קריטי. הארגון שואף להשיג מידה מסוימת של חסינות מפני הפעילות הצבאית הישראלית, תוך שהוא חוסה תחת מטריית ההגנה של הסכם רחב ומקיף יותר שייחתם מול טהרן.