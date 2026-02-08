פרסום ראשון: האולטימטום האמריקני לאיראן לקראת סבב השיחות הבא | עמיחי שטיין

הממשל האמריקני העביר מסר לאיראן כי הוא מצפה משר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י והמשלחת האיראנית להגיע לפגישת המשא ומתן הבאה "עם תוכן משמעותי", כך אמרו הערב (ראשון) גורמים המעורים בפרטים לכתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין.

לדבריהם, הם מצפים מטהרן להגיע לפגישת המשא ומתן הבאה עם הוויתורים בתחום הגרעין, וסוגיות נוספות. הציפיות הללו מגיעות לאחר שפגישת המשא ומתן הראשונה, שנערכה בעומאן ביום שישי האחרון, הוגדרה "טובה", וכללה בעיקר דיונים הדרך שבה יתנהל המו"מ ופחות על הסוגיות עצמן.

כזכור, ביום ראשון הבהיר שר החוץ האיראני כי הפסקה מוחלטת של העשרת האורניום היא דבר שאינו מקובל על איראן בשום אופן. "צריך להתמקד בדיונים בהם העשרת האורניום תימשך, ובמקביל יווצר ביטחון שההעשרה היא רק למטרות שלום", אמר. לצד זאת, הבהיר עראקצ'י כי נושא הטילים ו"הזירה האזורית" (הפרוקסי) הם מחוץ לסדר היום של המשא ומתן. "נושא המשא ומתן הוא הגרעין, וכך גם יימשך", הוסיף עראקצ'י.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ייצא ביום שלישי לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, שתיערך ביום רביעי. בנוסף, ביום ראשון האחרון כונסה ישיבה של הקבינט המדיני-ביטחוני כשהמסר לשרים היה שדרישת ישראל היא שכל משא ומתן עם איראן חייב לכלול לא רק מניעה של נשק גרעיני, אלא גם הגבלה של הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר הטרור האזורי.

"עד כה הוכיח המשטר באיראן פעם אחר פעם, שלא ניתן לסמוך על הבטחותיו. ככל שהמשטר האיראני, שמדכא כבר עשרות שנים את בני עמו השואפים לחירות ולצדק, ינסה לפגוע בריבונותנו או באזרחינו, ההשלכות יהיו חמורות מאוד. כל ניסיון שכזה ייענה בעוצמה ובאופן נחרץ", נאמר בדף המסרים שהופץ לשרי הממשלה לפני הישיבה.

שר החוץ גדעון סער התייחס למתיחות בפתח פגישתו עם שר החוץ של פרגוואי, כשאמר כי הנסיון של המשטר הקיצוני בעולם באיראן להשיג את הנשק המסוכן בעולם, נשק גרעיני, הוא סכנה ברורה לשלום האזור והעולם. "הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח שהמשטר האיראני מבקש לייצר בהיקפים אדירים מסכנים את ישראל, אבל לא רק אותה. המשטר האיראני כבר עשה שימוש בטילים גם כנגד מדינות אחרות במזרח התיכון. גם מדינות אירופה מאוימות על ידי טווח הטילים האלה".

מפקד צבא איראן אמיר חאתמי אמר ביום ראשון כי צבאו עוקב מקרוב אחרי האויב ומוכן להגיב באופן נחרץ על כל תוקפנות. חאתמי הוסיף כי נוכחותן של הספינות האמריקניות באזור הוא לא דבר חדש: "ראינו זאת פעמים רבות במהלך העשורים הקודמים". בנוסף הביע תקווה שהאויב לא יבצע טעויות, "שכן כוחות האוויר שלנו מוכנים להגיב".