דיווח: איחוד האמירויות עשויה לצמצם את היחסים עם ישראל

איחוד האמירויות עשויה להוריד את דירוג הקשר עם ישראל במידה והממשלה תקדם את סיפוח יהודה ושומרון, כך טענו היום (חמישי) מקורות בשיחה עם רויטרס.

"איחוד האמירויות עשויה להסיג את השגריר שלה בתגובה לסיפוח יהודה ושומרון על ידי ממשלתו של בנימין נתניהו - אך לא לשקול ניתוק מלא של הקשרים עם ישראל", הסבירו המקורות בשיחה עם סוכנות הידיעות "רויטרס".

בשבוע שעבר פרסמנו כי איחוד האמירויות הודיעה למשרד הביטחון כי התעשיות הביטחוניות הישראליות לא יורשו להשתתף בכנס ביטחוני המתוכנן להתקיים בדובאי. בדובאי הסבירו את ההחלטה בשיקולי ביטחון, אולם גורמים בכירים בישראל טוענים כי מדובר בצעד תגובה ישיר למבצע התקיפה אמש בקטאר נגד צמרת הנהגת חמאס.