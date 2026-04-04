בישראל ממתינים ל"אור ירוק" מנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על מנת לתקוף את תשתיות האנרגיה באיראן, כך דיווח כתבנו המדיני גיא עזריאל. בסוכנות הידיעות "רויטרס" דווח היום (שבת) כי מהלך כזה עשוי לצאת לפועל כבר בשבוע הקרוב.

בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ משגר איומים בנושא מצרי הורמוז, בישראל מבהירים גורמים מדיניים בכירים כי אין כל צפי לעצירת הפעילות באיראן. לדבריהם, המערכה להשמדת תשתיות מרכזיות נמשכת בעצימות גבוהה, מתוך הבנה כי זו הזירה המכריעה שתשפיע על יתר התהליכים באזור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בירושלים מגדירים את היעדים הנוכחיים כשילוב בין מפעלי ייצור אמצעי לחימה לבין נכסים כלכליים איראניים. גורם ביטחוני ציין כי ישראל נמצאת על סף השלמת המשימה: פירוק מוחלט של "שרשרת הערך" האיראנית - החל מאספקת חומרי גלם בסיסיים ועד לתשתיות חשמל ודלק.