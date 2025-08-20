עקב חקירות נגד ישראל: ארה"ב הטילה סנקציות על בכירי האג

מומלצים -

"פעולותיהם - פשיטת רגל מוסרית": מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה היום (רביעי) על הטלת סנקציות על ארבעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), בעקבות חקירות והנחיות שעניינם אזרחי ארצות הברית וישראל. בהודעה נמסר כי הסנקציות ניתנות בהתאם לצו נשיאותי 14203, שמאפשר הענשת גופים ואנשים זרים המעורבים בפעולות שנחשבות עוינות כלפי אמריקנים וישראלים.

כאמור, בין השופטים עליהם הוטלו סנקציות, ניתן למצוא את השופטים קימברלי פרוסט וניקולאס יאן גילו, שהיו מעורבים בהחלטות לחקור או להוציא צווי מעצר נגד אנשי צבא אמריקאים ואישי ממשל ישראליים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בנוסף, סנקציות הוטלו גם על התובעות נזאת שאמיים חאן וממה מנדיאיי ניאנג, זאת בגין תמיכתם בפעולות ICC כלפי ישראל.

i24NEWS

משמרות הסנקציות היא שכל הנכסים והזכויות בנכסים של האנשים המוטלים בסנקציות הנמצאים בשטח ארצות הברית, או בשליטה אמריקנים - יוקפאו, וכל עסקה או העברת כספים אליהם או מהם אסורה ללא אישור מיוחד.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צייץ בתגובה: "בית הדין הבינלאומי ממשיך להתעלם מריבונות לאומית ולקדם לוחמה משפטית באמצעות מאמצים לחקור, לעצור, לכלוא ולהעמיד לדין אזרחים אמריקאים וישראלים. בתגובה, אני מטיל סנקציות נוספות על ארבעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נמשיך להעמיד לדין את האחראים לפעולותיו של בית הדין הפלילי הבינלאומי, שהן פושטות רגל מבחינה מוסרית וחסרות בסיס משפטי, נגד אמריקאים וישראלים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בתגובה: "אני מברך את מרקו רוביו, מזכיר המדינה של ארה"ב, שהחליט להטיל סנקציות על שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג. זה מעשה נחרץ נגד מסע ההכפשה השקרי כנגד מדינת ישראל וצה"ל ובעד האמת והצדק".