בגלל הסכם הגז עם מצרים: השר האמריקני ביטל ביקור בארץ

מזכיר האנרגיה האמריקני כריס רייט ביטל את ביקורו המתוכנן בישראל, בשל סירוב של שר האנרגיה אלי כהן לאשר את הסכם ייצוא הגז למצרים - כך דיווחנו הבוקר (שישי). כהן, דורש להמתין עד אשר יוסכם על מחיר הוגן לשוק הישראלי.

שר האנרגיה בנוסף דורש לחכות להבטחת "האינטרסים הישראליים". בשל הרצון להגיע להסכם, נערך בימים האחרונים מסע לחצים גדול על ידי הממשל האמריקני על גורמים בישראל, בינהם אלי כהן וראש הממשלה נתניהו, על מנת לאשר את ההסכם - שיביא לייצוא גז בסך כולל של 35 מיליארד דולר.

כהן, דרש שהמחירים לשוק הישראלי יישארו אטרקטיביים. כיוון שהמשא ומתן בהסכם טרם הושלם, הוא סירב לאשר את הייצוא למצרים עד אשר יגיעו לפתרון הסוגייה. כמו כן, נעשתה פעילות להסדרת הסוגיות המדיניות בין המדינות.

כמו כן, אנו יכולים לאשר שברקע ההחלטה לא לחתום על ההסכם בשלב זה, קיים גם מורת רוח בישראל מהפרות הסכם השלום על ידי המצריים.