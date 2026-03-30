שר החוץ גדעון סער: "הצהרות ממשלת לבנון נותרו על הנייר בלבד"

שר החוץ גדעון סער שוחח היום (שני) עם שרת החוץ של בריטניה איווט קופר, והביע דאגה מהתגברות התקריות האנטישמיות האלימות בבריטניה.

במהלך השיחה סער התייחס להצתת האמבולנסים של ארגון "הצלה" בשבוע שעבר, ואמר: "האנטישמיות בבריטניה, כמו גם במדינות נוספות, מתפשטת כמו אש בשדה קוצים באופן המחייב טיפול שורש".

עוד דיברו השניים על המצב במזרח התיכון. סער התייחס להחלטת שר החוץ הלבנוני לגרש את שגריר איראן במדינה, והביע חשש כי זו נותרה על הנייר בלבד, כפי שקרה עם החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו.

כמו כן עמד שר החוץ על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני "5,000 הטילים, הרקטות והכטב"מים שנורו על ישראל" מאז תחילת מבצע "שאגת הארי".