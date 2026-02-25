ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, נחת היום (רביעי) כשהגיע לביקור מדיני רשמי והיסטורי נוסף - כמעט עשור לאחר ביקורו הקודם בארץ ב-2017 וביקור הגומלין של נתניהו בהודו.

השניים מקיימים קשר אישי קרוב זה שנים, ובירושלים מדגישים כי החברות בין המנהיגים מקרינה ישירות על עומק היחסים האסטרטגיים בין המדינות. את פניו של מודי קיבלו נתניהו ורעייתו שרה בטקס חגיגי בנתב"ג, ולאחר מכן תתקיים פגישה אישית בין המנהיגים.

בהמשך היום יתקיים טקס קבלת פנים רשמי במשכן הכנסת, כולל נאומים במליאה, ולאחריו ישתתפו השניים באירוע חדשנות במלון וולדורף אסטוריה בירושלים. בערב יארח נתניהו את מודי לארוחת ערב רשמית.

מחר יבקרו המנהיגים במוזיאון יד ושם, ולאחר מכן יקיימו פגישה מורחבת במלון קינג דיוויד. בשיאה של הפגישה צפויים השניים לחתום על שורת הסכמים בתחומים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים - ולאחר מכן למסור הצהרות משותפות לתקשורת.

בלב הביקור יעמוד שיתוף הפעולה הביטחוני, שהחל כבר ב-1999 על רקע המלחמה בין הודו לפקיסטן והעמיק משמעותית בשנים האחרונות, במיוחד על רקע המתיחות המתמשכת בדרום אסיה.

לצד זאת יידונו גם שיתופי פעולה בתחומי קוונטום, בינה מלאכותית, סייבר, לוחמה בטרור וביטחון לאומי, וכן קידום הסכם סחר חופשי חדש.