דיווח בניו יורק טיימס: ארה"ב תאפשר לחמאס לשמור חלק מנשקו

ארצות הברית תאפשר לחמאס לשמור חלק מנשקו, כך דווח הבוקר (רביעי) ב"ניו יורק טיימס". לפי טיוטת התוכנית, ארצות הברית תדרוש מחמאס למסור את כל הנשק המסוגל לפגוע בישראל, אך תאפשר לארגון לשמור על נשק קל, לפחות בהתחלה, כך לפי גורמים המעורים בפרטים.

צוות אמריקני, הכולל את השליחים המיוחדים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, ואת ניקולאי מלאדנוב, בכיר לשעבר באו"ם, מתכוון לשתף את המסמך עם חמאס תוך שבועות.

הגורמים, כולל דיפלומט אזורי, ואנשים המעורים בתוכנית דיברו בעילום שם בשל רגישות הפרטים. הם הזהירו כי הפרטים עדיין עשויים להשתנות וטיוטות שונות עדיין עשויות לצוץ. דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורם תקשורתי של חמאס לא הגיבו לבקשות תגובה.

נזכיר כי בחודש שעבר פרסמנו את ההבנות המסתמנות בין ארצות הברית לחמאס בסוגיית פירוק הנשק, הבנות עליהן ידונו בקרוב סטיב וויטקוף ומנהיג חמאס ח'ליל אל חיה.

הבסיס להסכם יהיה אבחנה בין הנשק הכבד וההתקפי לבין הנשק הקל, האישי וההגנתי, כפי הגדרותיה של חמאס. במסגרת הדיונים הצפויים, ידרוש הארגון להחריג את מטולי ה-RPG והיאסין 105 מהגדרת ''הנשק הכבד'' ולראות באלו נשק הגנתי ואישי. עמדת ישראל בעניין זה, ככל הידוע, היא שיש לפרוק את כל סוגי הנשק ללא יוצא מן הכלל.

ההסכם יאפשר גם מתן חנינה לכל מי ממחבלי חמאס שיסכים להניח את נשקו, גם פיצויים יובטחו. מקורות מדווחים כי סוגיה זו נמצאת עדיין בדיון בין ישראל לארה"ב. במסגרת ההסכם, תמסור חמאס את מפות המנהרות ואת מיקום המחרטות לייצור הנשק ברצועה, אבל חמאס דורשת את פתיחת המעברים, ובכלל זה מעבר רפיח, את הנסיגה מזרחה בשלבים וכן את פירוק המיליציות החמושות. עמדת ישראל בעניין הזה היא שלא תיתכן כל נסיגה טרם פירוז מלא ומוחלט של כל שטחי הרצועה.