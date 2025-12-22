"חסר קצת רגש": התוספות לתדרוכים של פלדשטיין ואיינהורן שמפרגנות לקטארים

לאחר חשיפת ההתכתבויות של אלי פלדשטיין, דוברו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והיועץ המקורב ישראל (שרוליק) איינהורן, הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" חשף פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג התכתבות נוספת של השניים. הפעם - תדרוכים בשם גורמים אמריקנים עלומים, בין היתר ברקע חיסול מוחמד דף ביולי 2024 והשיח ציבורי על השפעתו על המשא ומתן לעסקת חטופים.

פלדשטיין ניסח לפני המהדורות מסר פרו-קטארי: "אתמול שוחח בכיר אמריקני עם גורמים מדיניים ישראלים בכירים ודיברו על חיסול מוחמד דף וההשפעה על המשא ומתן אחרי חיסול מוחמד דף. בשיחה, האמריקנים הדגישו את מחויבות הקטארים לעסקה, ועדכנו כי קטאר ממשיכה בלחץ להביא לעסקה. החיסול לא ישפיע על המאמצים והעסקה".

כדי להספיק לפני המהדורות, פלדשטיין כתב לאינהורן: "אל תיגע אם לא קריטי". אך אינהורן הוסיף לשפורר: "החטופים ומשפחותיהם בליבם (של הקטארים, א"ג)". ולאחר מכן כתב ברצף הודעות: מחויבות הקטארים למשפחות החטופים, חשוב, זה חסר, קצת רגש, אם אפשר".

העיתונאים כאמור חשבו שהם מקבלים מסר של ראש הממשלה מדוברו הצבאי. בפועל, הם קיבלו תדרוך קטארי במימון קטארי תוך מסך עשן של "גורמים אמריקנים".

נזכיר כי כבר באפריל 2024 החל הקשר הישיר בין פלדשטיין לאינהורן. במסגרת הקשר ביניהם, הם קידמו מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית. מי שחיבר בין השניים היה יונתן אוריך, שהעביר לפלדשטיין את המספר. הקשר היה מאוד ברור, הפעולות היו ברורות - וכך גם המטרה. למעשה, פלדשטיין נהג לשלוח לאיינהורן את מסריו לכלי התקשורת בישראל.

החיבור התחיל ב-20 באפריל, וכבר למחרת שלח פלדשטיין לאינהורן כתבה של כתב "כאן 11" סולימאן מסוודה: "בישראל מוטרדים מהמעבר הצפוי של הנהגת חמאס מקטר לטורקיה. גורמים ישראליים בכירים: 'אין מדינה אחרת שמסוגלת להביא עסקה מלבד קטר'".

עוד באותו יום הכתב שלח מסר של הפרשן לענייני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית, סא"ל אלון אביתר, בריאיון למעריב שכותרתו: "עוד נתגעגע לקטאר כמתווכת? הטורקים יותר גרועים, הם האח הגדול של חמאס". מיד לאחר מכן שלח פלדשטיין: "התחתנו". פלדשטיין המשיך ושלח כתבה, והוסיף: "הם אומרים אחנו חייבים לעצור רגע ולעדכן אתכם בדיווח מהטלוויזיה הרשמית והממלכתית של ישראל, כי רק קטאר היא היחידה שיכולה להביא לעסקת חטופים". עוד כתב פלדשטיין: "זה הכותרת".

החשיפה גרמה לסערה במערכות הפוליטית והתקשורתית. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט, פרסם הודעה חריפה. הוא כינה את הפרשה "אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל", וקרא לנתניהו להתפטר מתפקידו לאלתר. "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה", פתח בנט את הודעתו. "אלה מילים קשות, ואני עומד מאחוריהן בצורה מלאה".

גם עיתונאים רבים הגיבו לחשיפה, בהם ניר דבורי, שהוזכר בהתכתבויות: "לכל מי שחובט בי מאתמול, רק להבהיר, כל הפרסומים שצוטטו היו מתוך מידע שקיבלתי מדוברו הצבאי של ראש הממשלה בזמן מלחמה בענייני המלחמה. לא העליתי על דעתי שאנשי נתניהו משרתים את קטר תמורת תשלום".