פרסום ראשון: הדיון על ההכרה האירופית במדינה פלסטינית - והדרישה של סמוטריץ'

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום (שני) דיון מדיני־ביטחוני מיוחד, במוקדו: המענה הישראלי לכוונת מדינות באירופה להכיר בחודש ספטמבר במדינה פלסטינית.

בדיון צפוי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, להציג דרישה נחרצת להחלת ריבונות ישראלית מלאה על יהודה ושומרון ולפירוק הרשות הפלסטינית באופן מיידי. סמוטריץ׳ טוען כי מדובר בתשובה ציונית הכרחית ל"מהלך חד־צדדי אנטי־ישראלי" מצד מדינות אירופה.

כזכור, כבר לפני שלושה חודשים הורה סמוטריץ׳ על עצירת העברת הכספים לרשות הפלסטינית, ואף הודיע כי לא יאריך את מתן השיפוי לבנקים הישראלים המעבירים כספים לרשות, צעד שהחריף את המתח בין ירושלים לרמאללה.