נתניהו המריא לוושינגטון: "אציג לטראמפ את העקרונות שלי למו"מ עם איראן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא היום (שלישי) לביקור מדיני בוושינגטון, במהלכו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. טרם המראתו, ראש הממשלה נשא דברים, וסיפק פרטים על הנושאים שיעלו במהלך הפגישה בין המנהיגים.

"אני יוצא עכשיו לארצות הברית, לפגישה השביעית שלי עם הנשיא טראמפ מאז בחירתו בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת", אמר, "אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו".

הוא הוסיף: "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".

כזכור, הביקור היה אמור להיערך רק בהמשך החודש - אך במוצאי שבת נמסר מלשכתו כי הפגישה הוקדמה בשבוע, ותיערך כאמור מחר (רביעי). הוא אמור לחזור לישראל ביום שישי הקרוב.

בתוך כך, משפחות שכולות מהנהלת פורום הגבורה פנו במכתב לראש הממשלה, בו ביקשו ממנו להעלות בפגישתו עם טראמפ את גם את סוגיית עזה והכרעת החמאס. "על צה"ל בעצמו לשוב לפעול בעוצמה מלאה כדי להשלים את המשימה שהתחילו יקירנו", כתבו.

במסמך, הם ציינו את ההפרות של הפסקת האש שמבצע חמאס, וביקשו מנתניהו לתאם עם הנשיא תאריך יעד ברור ליציאה למבצע רחב ומכריע לחיסול סופי של שלטון החמאס ויכולותיו הצבאיות, אם בחמאס לא יתפזרו בעצמם מנשקם.

"חשוב לנו להבהיר כי בעוד שהאיום האיראני הוא ללא ספק ה"ראש" של ציר הרשע, אנו דורשים כי גם סוגיית עזה לא תידחק לשולי הדיון. אסור שהשיח המדיני על הגרעין האיראני יאפשר לחמאס להמשיך ולהשתקם בתוך הריסות הרצועה", כתבו, "אנו מבקשים כי במהלך פגישתך עם הנשיא טראמפ, תפעל לתאם עימו תאריך יעד ברור וסופי ליציאה למבצע רחב ומכריע לחיסול סופי של שלטון חמאס ויכולותיו הצבאיות, ככל שלא יתבצע פירוק נשק מרצון לאלתר".