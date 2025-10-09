טקס קבלה ונאום בכנסת: בישראל מתכוננים לביקור טראמפ

מסתמן: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגיע בלילה בין שבת לראשון. גורם ישראלי מסר היום (חמישי) ל-i24NEWS כי לפי המתוכנן יתקיים טקס לקבלתו בנתב"ג וכי הוא ישא נאום בכנסת. השליח האמריקני סטיב וויטקוף וחתנו של טראמפ ג'ארד קושנר צפויים גם הם להגיע לישראל, היישר מהשיחות בשארם א-שייח, הלילה, או לכל המאוחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשטרה החלו להיערך.

אם נאומו בכנסת ייצא לפועל כאמור, טראמפ יהיה הנשיא האמריקני הרביעי שנואם בכנסת ישראל. הנשאים הקודמים שעשו זאת היו ג'ורג' בוש ב-2008, ביל קלינטון ב-1994 וג'ימי קרטר ב-1979.

מטה משפחות החטופים שלח מכתב לנשיא טראמפ, הכולל הזמנה להיפגש עימם ולנאום בכיכר החטופים. "יכבד אותנו מאוד אם תסכים להיפגש עמנו במהלך ביקורך הקרוב בישראל. אנו מבקשים להודות לך פנים אל פנים - בין אם מדובר בנאום בכיכר החטופים, בפגישה פרטית עם המשפחות או בכל מפגש שיתאים ללוח הזמנים שלך. נעשה כל מה שיידרש כדי שזה יקרה", כתבו.

עוד הוסיפו והביעו תודה עמוקה לנשיא: "אנו רק צריכים את ההזדמנות להביט לך בעיניים ולהביע מה שמילים בלבד אינן יכולות לתאר במלואו. זוהי עשויה להיות אחת מהפגנות התמיכה הגדולות בהיסטוריה של ישראל כלפי ידיד ובעל ברית".

"מרגע בחירתך, אנו - המשפחות, עם ישראל ואף החטופים עצמם האמינו ביכולתך לשים קץ לסיוט שלנו ולהביא שלום לאזור. אנו יודעים שלא תנוח עד שהחטוף האחרון יוחזר הביתה", הוסיפו.