יוקם כוח בין-לאומי: פרטים חדשים על המאמץ לאיתור גופות החללים החטופים ברצועת עזה

פרטים חדשים על איתור גופות החללים החטופים: גורמים בישראל אישרו היום (חמישי) כי יוקם כוח משימה בין-לאומי בהובלת ישראל על מנת לאתר גופות חללים חטופים שלא יאותרו בימים הקרובים במסגרת ההסכם. הכוח יוקם בשיתוף עם ארצות הברית, מצרים, קטאר, טורקיה, הצלב האדום וגורמים נוספים. עם זאת - המטרה ברורה: החזרת כמה שיותר חללים חטופים לישראל יחד עם החטופים החיים בתוך 72 שעות.

גורם המעורה בפרטים הסביר את הצורך בכוח כזה, ואמר ל-i24NEWS כי "הוא יספק ציוד כבד אם יתברר, לדוגמא, שצריך לחפור ולהרוס בניינים כדי להגיע לגופות חללים".

זיהוי החטופים החללים יתבסס נכון לשעה זו על המכון לרפואה משפטית אבו כביר, כפי שהיה בשחרורים הקודמים, ובמקרה הצורך הם יועברו למחנה שורה. ההבנה היא כי ייצטרף להתבצע זיהוי יותר מהיר, מלקחי העבר שקרו, וניסיונות ההונאה של חמאס.

נזכיר כי הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס היום בשעה 17:00 לדון בהסכם, שיובא בשעה 18:00 לאישור בישיבת הממשלה.

כזכור, על העסקה הודיע הלילה הנשיא טראמפ בהודעה רשמית, בה אמר כי הושגו הבנות בין ישראל לחמאס על השלב הראשון במתווה. בהודעה ברשת החברתית שלו, כתב כי הוא "כל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם".