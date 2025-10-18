דיווח: מצרים צפויה להוביל את הכוח הבינ"ל שישלוט בעזה

בגרדיאן הבריטי דווח היום (שבת) כי ההצעה של מועצת הביטחון של האו"ם להציב כוח בינלאומי עם סמכויות ביטחוניות לשליטה בתוך עזה, נמצא בתהליכים בימים אלו תוך ציפייה שמצרים היא זו שתוביל אותו.

לפי הדיווח, נטען כי ארצות הברית לוחצת על כך שהכוח יקבל מנדט של האו"ם מבלי שיהיה כוח שמירת שלום מלא שיפעל עם סמכויות הניתנות לכוחות בינלאומיים אחרים ברחבי הגלובוס. טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן הוצגו גם הן, לצד מצרים, כתורמות העיקריות לחיילים שיוצבו. מצרים עדיין חבוטה בשאלה האם הכוח צריך להיות מובל על ידי האו"ם.

לא צפוי כי כוחות אירופיים יהיו מעורבים, אך בריטניה שלחה יועצים לתא המופעל על ידי ארצות הברית בתוך ישראל ועובד על יישום השלב השני של תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. בריטניה הדגישה כי המטרה הסופית היא מדינה פלסטינית, אשר בסופו של דבר יש לראותה כישות אחת הכוללת את הגדה המערבית ומזרח ירושלים. בריטניה כבר אימנה כוח משטרה פלסטיני, אך הכוח הבינלאומי יקבל את האחריות הראשית על פי ההצעה.

עוד נטען כי אם הכוח יוכיח את עצמו כיעיל, ישראל תיסוג עוד יותר מהרצועה. עם זאת, ישראל התעקשה כי תשמור על אזור חיץ גדול בשליטתה כדי להגן מפני פעולות חדשות של חמאס.

דיפלומטים בריטים מודים כי סוגיית פירוק הנשק של חמאס תהיה הקשה ביותר, והם תורמים רעיונות מהתהליך בצפון אירלנד. למעשה, נראה כי בריטניה תומכת לחלוטין בתפקידו של ראש ממשלתה לשעבר, טוני בלייר, בדירקטוריון – המכונה "דירקטוריון השלום" בתוכניתו של טראמפ – שנועד לפקח על עבודתה של ועדה בת 15 טכנוקרטים פלסטינים.

בלייר, שהואשם בערעור היציבות במזרח התיכון על ידי תמיכתו בפלישה האמריקנית לעיראק בשנת 2003, זכה לתמיכה רבה מצד ראש ממשלת עיראק הנוכחי, מוחמד שיע אל-סודאני.