פגישת ואנס עם צמרת הביטחון: "לא נתקדם בלי פירוז חמאס"

מפגש צמרת: שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, הרמטכ"ל אייל זמיר וצמרת צה"ל נפגשו היום (חמישי) עם סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס שם הודגש כי בישראל "רואים בפירוז חמאס תנאי הכרחי למעבר לשלב הבא - פירוז תמורת שיקום".

במהלך הפגישה עלתה סוגיית החזרת 13 החללים החטופים - כשההערכה בישראל היא כי חמאס יכול להשיב חלק מהם כבר עכשיו.

הרמטכ"ל אייל זמיר סיפר לסגן הנשיא ואנס את סיפורו של החלל החטוף הדר גולדין ז"ל, שגופתו נמצאת בידי חמאס מאז 2014. "חזרת החללים צריכה להיות תנאי לפני השלב הבא", אמר זמיר.

עוד אמר הרמטכ"ל לסגן הנשיא בנוגע לסוגייה האיראנית כי "חייבים לפעול יחד מול איראן כפי שעשינו בעבר".

כזכור, סגן נשיא ארצות הברית נפגש, טרם המראתו חזרה לאמריקה, עם שר הביטחון ישראל כ"ץ במשרדו מוקדם יותר היום. ואנס ציין בדבריו כי ארצו "מחוייבת להשבת כל החטופים החללים, לפירוק חמאס מנשקו והבטחת עתיד טוב יותר באזור", כאמור.

נזכיר כי בניו יורק טיימס דווח הלילה כי בממשל טראמפ מודאגים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יפר את ההסכם בעזה, ולשם כך שלחו את השליח סטיב ווויטקוף וג'ארד קושנר לישראל, וגם את סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, כדי לוודא שההסכם יישאר על תילו.

על פי הדיווח, גורמים אמריקנים אמרו כי הם מודאגים יותר ויותר מכך שנתניהו עלול לפרק את ההסכם שהושג בתיווכם. כמה גורמים בממשל, טענו כי האסטרטגיה כעת היא שוואנס, וויטקוף וקושנר ינסו למנוע מנתניהו לחדש את המתקפה הכוללת נגד חמאס.

לעת עתה, הנשיא טראמפ מאמין שבחמאס מוכנים להמשיך במשא ומתן וכי התקרית שאירעה ברפיח ובה נהרגו שני הלוחמים רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ, בוצעה על ידי קבוצות משניות בארגון הטרור.

נכון לעכשיו, נציגי המשא ומתן המייצגים כמה מהממשלות הערביות שסייעו בתיווך העסקה נפגשים בקהיר, כך לפי גורם בבית הלבן שדיבר על התכנון. גורם בכיר אחר בממשל אמר כי וויטקוף וקושנר מודים שהמצב "עדין מאוד" וכי ההסכם שעליו ניהלו משא ומתן נמצא בסכנת התפרקות.