משט "סומוד": 137 פעילים פרו-פלסטינים נוספים גורשו מהארץ

137 פעילים פרו-פלסטינים נוספים, משתתפי משט "סומוד" לעזה, גורשו היום (שבת) לטורקיה. משרד החוץ מסר כי בישראל שואפים לזרז את גירושם של כל הפעילים שנותרו בארץ, כאשר חלקם חוסמים באופן מכוון את תהליך הגירוש החוקי ומתעקשים להישאר בשטח המדינה. במקביל, מספר ממשלות זרות הפגינו חוסר רצון לקבל טיסות שיחזירו את הפעילים לשטחן.

המגורשים הם אזרחי ארצות הברית, איטליה, בריטניה, ירדן, כווית, לוב, אלג'יריה, מאוריטניה, מלזיה, בחריין, מרוקו, שוויץ, תוניסיה וטורקיה.

לדברי משרד החוץ: "אנשים אלה, שהגיעו תחת מסווה של 'סיוע הומניטרי', הבהירו - באמצעות מעשיהם, דחייתם את כל ההצעות של ישראל, איטליה ויוון להעביר את הסיוע בדרכי שלום, וכמות הסיוע הקטנה שנשאו בפועל בסירותיהם - שמטרתם האמיתית הייתה פרובוקטוריה בשירות חמאס, ולא סיוע הומניטרי".

כזכור, "משט הסומוד", שיצא מספרד בחודש שעבר ואליו הצטרפו בהמשך עשרות כלי שיט ממדינות שונות, נעצר בחמישי האחרון, במהלך יום הכיפורים, על ידי לוחמי שייטת 13 וכוחות נוספים של צה"ל. הלוחמים עלו על הסיפונים, השתמשו בזרנוקי מים ובאמצעים לפיזור הפגנות והשתלטו על הספינות, ללא התנגדות מצד הפעילים הפרו פלסטינים.

עם הגעת כלי השיט לנמל אשדוד, בישראל התקבלה החלטה לגרש את משתתפי המשט כמה שיותר מהר כאשר המדינה תישא בעלויות כרטיסי הטיסה של כל מאות משתתפי המשט. במקביל, המדינה שקלה לחכור מטוס כדי להטיס ביחד את כל הפעילים האירופאים יחדיו. מעל 200 פעילים ויתרו כאמור על הזכות שעניינם יידון בפני דיין, והם יורחקו מיידית מגבולות המדינה.

אתמול משרד החוץ הודיע עם תום ההשתלטות על המשט כי "אף אחת מהסירות לא הצליחה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את הסגר הימי החוקי". עוד הוסיפו כי "כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין. הם מובלים בבטחה לישראל, ומשם יגורשו לאירופה".