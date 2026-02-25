ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ינחת היום (רביעי) בישראל לביקור מדיני בן יומיים. בלו"ז - קבלת פנים חגיגית, נאום במליאת הכנסת, טקס החלפת הסכמים ועוד. כתבנו עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד: מי אתה, נרנדרה מודי?

הסיפור של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, מתחיל בשנת 1950 בעיירה קטנה במדינת גוג'ראט. לנרנדרה מודי, שנולד רק שלוש שנים לאחר עצמאותה של הודו, לפחות על פי הסיפורים, הייתה חיבה לא קטנה ללכידת תנינים. בראיון ל"דיסקברי" סיפר מודי: "הלכנו לאגם, ראינו גור תנינים, ותפסנו אותו והבאנו אותו לכאן. אמא שלי אמרה: 'לא, זה חטא'. לקחתי אותו לבית הספר והמורים שלי נלחצו מאוד". הילדות הענייה על יד הנהר הפכה למיתוס המכונן שלו.

עלייתו של ה"צ'איוואלה"

מודי סחף את הודו עם מיתוג ה"צ'איוואלה" – מוכר התה. האיש שגדל ממשפחה ענייה וצמח להיות מנהיג הודו; האיש הפשוט והעממי שהפך את מדינתו למעצמה עולמית. הוא מגיע מרקע מאוד צנוע. אביו נהג למכור תה בתחנת רכבת, ואימו נהגה לרחוץ כלים או בגדים בבתים של אנשים אחרים. אלון אושפיז, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, מתאר אותו כאיש חסר מניירות לחלוטין, ששיחתו היא לגמרי בגובה העיניים, ללא משחקים ועם סגנון של "סטרייט שוטינג".

הצל וכתם המהומות בגוג'ראט

מודי הוא ככל הנראה אחד המנהיגים המוכרים ביותר על פני כדור הארץ, אבל במשך שנים הוא היה מאחורי הקלעים ועסק באסטרטגיה של ה-BJP, מפלגת העם ההודית. ב-2001 התמנה לעמוד בראש מדינת גוג'ראט, וזמן קצר לאחר מכן אירע האירוע שרודף אותו עד היום: בפברואר 2002, מהומות בין-דתיות שטפו את המדינה. יותר מאלף בני אדם, 800 מתוכם מוסלמים, נהרגו. בכירים במשטרה וגופים בינלאומיים האשימו את מודי בכך שלא עשה די כדי לעצור את האלימות – טענה שהוא הכחיש בתוקף. הכתם הזה ליווה אותו עד 2015, ולמעשה נאסרה עליו הכניסה לארצות הברית, עד שהנשיא אובמה הזמין אותו ואישר לו ויזה לראשונה.

הניצחון ב-2014 והמהפכה הדיגיטלית

בבחירות 2014 התמודד על הנהגת המדינה. מודי היה הפוליטיקאי ההודי הראשון שהפך את המדיה החברתית והטכנולוגיה לנשק מלא, ובאמצעותם הבטיח לבוחרים "ימים טובים". התוצאה הייתה רעידת אדמה: מפלגת ה-BJP זכתה לראשונה ברוב מוחלט וסיימה 30 שנים של חוסר יציבות. בשלטונו, מודי התמקד בשיפור הכלכלה. הוא ביטל בין לילה יותר מ-80% מהכסף המזומן בהודו כדי להילחם בכסף השחור – מהלך שלטענת מבקריו שיתק את הכלכלה. מנגד, הוא עודד פתיחת חשבונות בנק לעניים ופעל לדיגיטציה של הכלכלה. מספר האנשים עם גישה לאינטרנט זינק מ-250 מיליון ב-2014 ל-960 מיליון ב-2024. גם מעמד הנשים השתנה משמעותית בעשור האחרון עם שיפור באפשרויות להשכלה ותעסוקה.

הזהות ההינדואית והלאומיות

כבר בגיל שמונה הצטרף מודי לארגון מתנדבים לאומי הינדו-ימני. כשהפך לראש ממשלה, החל שלב הביצוע. לפי החוקה, הודו היא מדינה חילונית ורב-תרבותית, אך כשמודי הגיע לשלטון הוא הצהיר: "ההינדו הוא המרכז". הוא ביטל את המעמד האוטונומי המיוחד של קשמיר (האזור היחיד בהודו עם רוב מוסלמי) ובנה מספר מקדשים הינדים, שהגדול שבהם הוא ה"ראם מנדיר" – באזור שהמוסלמים טוענים ששייך להם. פילוסופיית השלטון שלו גורסת שכדי שעץ יהיה גבוה וחזק, הוא חייב להיות מחובר לשורשיו ולהיסטוריה התרבותית שלו.

מעמד בינלאומי וגאווה לאומית

מודי הפך את הפזורה ההודית בעולם לנכס אסטרטגי ומילא אצטדיונים בכל מקום אליו הגיע. הרצון לייצר גאווה לאומית הוביל גם להישגים טכנולוגיים, כמו הפיכתה של הודו למדינה הרביעית שהנחיתה גשושית על הירח. בתחום הביטחוני, מודי שינה את המשוואה: תחת הנהגתו הודו יצאה למתקפה נרחבת נגד פקיסטן – דבר שנמנעה ממנו במשך שנים. התדמית של הודו השתנתה מאומה שרק סובלת ולא מגיבה, למדינה שתוקפת תשתיות טרור ובסיסים צבאיים של האויב.

היחסים עם ישראל ופרויקט ה-IMEC

המהפכה של מודי בכל הקשור לישראל הייתה לא פחות מדרמטית. הוא מעריך ואוהב את ישראל, ויצר עימה "שותפות אסטרטגית". זהו שינוי עצום לעומת העבר: ב-1947 הודו הצביעה נגד הקמת מדינת ישראל באו"ם, ובמשך עשרות שנים הייתה הקול הפרו-ערבי החזק ביותר. תחת מודי, מערכת היחסים נכתבה מחדש – מעסקאות ביטחוניות ועד כימיה אישית. ב-2017 הפך לראש הממשלה ההודי הראשון שביקר בישראל, ובאופן חריג לא ביקר ברשות הפלסטינית באותו מסע. כיום, הודו היא חלק מקבוצת ה-I2U2 (הודו, ישראל, האמירויות וארה"ב) וציר מרכזי בפרויקט "מסילות השלום" (IMEC) – שינוע סחורות מהודו דרך האמירויות וסעודיה עד לנמל חיפה. פרויקט זה נועד ליצור מסדרונות תחבורה, תקשורת ואנרגיה בין הודו לאירופה דרך המזרח התיכון.

כהונתו הארוכה של מודי לא הייתה חפה ממחלוקות עמוקות. המבקרים מצביעים על צמצום המרחב לביקורת, ריכוזיות של כוח וכעס מצד המיעוטים. עם זאת, האג'נדה שלו נותרה ברורה: "Make India Great Again". הודו ממשיכה לדהור קדימה כמעצמה עולמית, ומודי לא מראה סימנים שהוא הולך לשום מקום.