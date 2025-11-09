כ"ץ נגד ארדואן: "קח את צווי המעצר המגוחכים שלך - ותסתלק"

לאחר הוצאת צווי המעצר: שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (ראשון) את נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן בחשבון ה-X שלו. "‏ארדואן, קח את צווי המעצר המגוחכים שלך ותסתלק מכאן. את עזה אתה תראה רק במשקפת", כתב - תוף שהוא מצרף איור שלועג לנשיא הטורקי.

דברים נכתבו ברקע צווי המעצר שהוציאה הפרקליטות באיסטנבול נגד 37 בכירים ישראלים - בהם כ"ץ בעצמו - בין היתר בשל "פשעי המלחמה בעזה". גורם נוסף להחלטה הוא הווטו שהטילה ישראל על השתתפות נציגים טורקים בכוח הרב-לאומי ברצועת עזה.

בתוך כך, מוקדם יותר היום, דוברת הממשלה אמרה לתקשורת הזרה כי "לא תהיה נוכחית טורקית בקרקע בכוח הבין-לאומי בעזה".

כזכור, טורקיה הוציאה לפני כיומיים כאמור צווי מעצר נגד 37 בכירים ישראלים, ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד חיל הים אלוף דוד סער סלמה. הפרקליטות באיסטנבול ציינה את "פשעי המלחמה בעזה, הרג הילדה הינד רג'אב, ההשתלטות על משט הסומוד" ועוד כמניעים להחלטה כאמור.

נזכיר כי למרות ההצהרות בישראל שלא תהיה התקדמות לשלבים הבאים בתכנית טראמפ ללא שחרור כלל החטופים החללים, התוכניות לקראת היום שאחרי בעזה מתקדמות בקצב מהיר.

הדבר כולל את הקמת ממשלת הטכנוקרטים, שגורמים בישראל מספרים כי חמאס מעורב כבר עתה בגיבושה, וכן את הקמת הכוח הרב-לאומי, שעדיין לא הובהר מאילו מדינות יורכב. ישראל מצידה כאמור הטילה וטו על השתתפות נציגים טורקים ברצועה.