באופן חריג וביוזמת בחריין: הנשיא הרצוג והמלך שוחחו ברקע המתיחות באזור

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (ראשון) עם מלך בחריין, חמד בן עיסא אל-ח'ליפה. על פי סוכנות הידיעות הבחריינית, השניים דנו בהתפתחויות האזוריות, ביחסים הדו-צדדיים, בחשיבותם של הסכמי אברהם ובדרכים לקידום הביטחון, היציבות והשגשוג במזרח התיכון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לאחר השיחה מסר הרצוג כי השניים שוחחו על חיזוק הידידות והיחסים המתהדקים בין ישראל לבחריין, וכן על חשיבותם של הסכמי אברהם, בהובלת ארצות הברית, לקידום הביטחון, היציבות והשגשוג באזור. עוד ציין כי דנו בהתפתחויות האחרונות ובחשיבות שיתוף הפעולה והדיאלוג בין מדינות האזור.

"בחריין היא שותפה חשובה לעיצוב עתידו של המזרח התיכון", כתב הרצוג. "בירכתי את המלך על מנהיגותו האמיצה ועל חזונו, והבעתי את הערכתי לתרומתו להעמקת השלום, היציבות ושיתוף הפעולה בין מדינותינו".